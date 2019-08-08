«Стяуа» — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа 2019 года

«Стяуа»
«Стяуа» в текущем розыгрыше Лиги Европы уже преодолела два раунда. На первом этапе квалификации «армейцы» преодолели барьер в лице молдавского «Милсами Орхей» — 2:0 и 2:1.
На следующей стадии квалификации румынский коллектив выбил армянский «Алашкерт». В Армении «красно-синие» победили со счетом 3:0.
В ответной игре «Стяуа» была на волоске от позора. Румыны остались в меньшинстве на 27-й минуте встречи и проигрывали в первом тайме 1:3, но во второй половине смогли переломить ход неудачного поединка, забив очень нужный гол, итог проигрыш 2:3 и билет в следующий раунд.
С учетом поражения от армянской команды на данный момент у клуба из Бухареста 3-матчевая проигрышная серия. Еще два пришлись на матчи чемпионата Румынии, где «Стяуа» с четырьмя очками после четырех туров идет только девятой.
«Млада Болеслав»
«Млада Болеслав» взяла старт в этой Лиге Европы только со второго квалификационного раунда, где одолела казахский «Ордабасы».
Первая игра, которая прошла в Чехии, закончилась вничью со счетом 1:1, а в Казахстане чешский коллектив победил 3:2 и прошел в третий раунд отбора.
Отметим, что два еврокубковых гола из четырех провел российский форвард Николай Комличенко, ставший с 28 мячами в прошедшем чемпионате Чехии лучшим бомбардиром.
Во внутреннем первенстве «болка» провела три поединка и набрала в них шесть очков (две победы одно поражение), позволяющее команде находится на шестой позиции.
Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав»
Так как, оба коллектива не особо надежно действуют в обороне, считаем, что в этом поединке забитые мячи будут в обе стороны. 0