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    Забьет ли Комличенко в третьем матча кряду в ЛЕ?

    «Стяуа» — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Стяуа
    Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав»
    Николай Комличенко
    В четверг, 8 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы румынская «Стяуа» на своем поле примет чешскую «Младу Болеслав». Начало матча — 21:30 по мск. Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Стяуа»

    «Стяуа» в текущем розыгрыше Лиги Европы уже преодолела два раунда. На первом этапе квалификации «армейцы» преодолели барьер в лице молдавского «Милсами Орхей» — 2:0 и 2:1.

    На следующей стадии квалификации румынский коллектив выбил армянский «Алашкерт». В Армении «красно-синие» победили со счетом 3:0.

    В ответной игре «Стяуа» была на волоске от позора. Румыны остались в меньшинстве на 27-й минуте встречи и проигрывали в первом тайме 1:3, но во второй половине смогли переломить ход неудачного поединка, забив очень нужный гол, итог проигрыш 2:3 и билет в следующий раунд.

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    С учетом поражения от армянской команды на данный момент у клуба из Бухареста 3-матчевая проигрышная серия. Еще два пришлись на матчи чемпионата Румынии, где «Стяуа» с четырьмя очками после четырех туров идет только девятой.

    «Млада Болеслав»

    «Млада Болеслав» взяла старт в этой Лиге Европы только со второго квалификационного раунда, где одолела казахский «Ордабасы».

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    Первая игра, которая прошла в Чехии, закончилась вничью со счетом 1:1, а в Казахстане чешский коллектив победил 3:2 и прошел в третий раунд отбора.

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    • Отметим, что два еврокубковых гола из четырех провел российский форвард Николай Комличенко, ставший с 28 мячами в прошедшем чемпионате Чехии лучшим бомбардиром.

    Во внутреннем первенстве «болка» провела три поединка и набрала в них шесть очков (две победы одно поражение), позволяющее команде находится на шестой позиции.

    Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав»

    Так как, оба коллектива не особо надежно действуют в обороне, считаем, что в этом поединке забитые мячи будут в обе стороны. 0

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    «Стяуа» — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Стяуа» — «Млада Болеслав». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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