«Млада Болеслав»: Переговоры о переходе Комличенко в «Локо» продолжаются

Чешский клубопубликовал на своем сайте официальное заявление по ситуации о возможном переходе форварда

«С руководством "Млада Болеслав" по Комличенко связывались представители нескольких европейских клубов, в том числе "Локомотива".

Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока все еще продолжаются, ФК "Млада Болеслав" не будет комментировать сейчас этот вопрос.

Комличенко готовится вместе с командой к матчу отборочного турнира Лиги Европы против ФКСБ», — говорится в сообщении.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Локомотив» выкупит трансфер игрока.

Чешский клуб только в январе этого года выкупил трансфер футболиста у «Краснодара», который сохранил часть прав на форварда. Чехи хотели получить за игрока 3,5 миллиона евро.

Вероятная зарплата нападающего составит около 1,2 миллиона евро.​ 0