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    «Рубин» — ЦСКА: обойдется без голевой феерии

    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Рубин» — ЦСКА
    Никола Влашич
    В Казани местный футбольный клуб «Рубин» примет московский ЦСКА. Матч пройдет в рамках 4 тура РПЛ. Это будет предпоследний поединок уик-энда. Начало игры намечено на 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.10
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    «Рубин»

    Отбирает очки — именно так сейчас действует «Рубин» по отношению к своим соперникам. На счету коллектива 2 победы и одна ничья, что позволяет ему быть на 3 месте в турнирной таблице.

    В первом туре команда отобрала очки у «Локомотива» сыграв с ним вничью 1:1. После этого последовало две победы кряду, причем «всухую». Сначала 3 очками поделился московский «Динамо», а затем борьбу уступил клуб «Ахмат». В обоих случаях казанская команда выиграла с одинаковым счетом 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В РПЛ на своей арене клуб не проигрывает уже 5 матчей кряду. В 5 из 7 последних встреч «Рубин» не давал сопернику забивать.

    Кроме того, стоит отметить, что в 11 играх кряду, проводившихся на стадионе «Казань Арена» тотал был меньше 2.5.

    ЦСКА

    ЦСКА постепенно набирает форму. После выездного поражения от «Крыльев Советов» со счетом 2:0 команда Гончаренко одержала 2 победы подряд, переместившись на 6 место.

    Во втором туре «армейцы» играли с «Оренбургом», одолев соперника со счетом 2:1. В прошлый раз «красно-синие» одержали важную победу над московским «Локомотивом». «Железнодорожники» отстали всего на один мяч.

    На данный момент клуб имеет уже 3 выездных поражения кряду, если учитывать «заслуги» прошлого сезона. 11 из 12 гостевых матчей команды завершались с тоталом меньше 2.5. Эта игра может закончиться с минимальным количеством забитых голов или даже без них.

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    Прогноз

    3.95 и 2.15 — это коэффициенты, которые букмекеры поставили на победу одной и другой команды. Что касается ничейного исхода, то на него дают 3.15.

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    В прошлом сезоне ЦСКА сначала сыграл с «Рубином» вничью 1:1, причем на выезде. Во втором круге дома «красно-синие» отгрузили казанской команде 3 мяча и не пропустили в ответ ни разу. С тоталом меньше 2.5 завершались четыре последних встречи в Казани.

    Мы предлагаем вариант со ставкой на гостей. Мы считаем, что они не проиграют, и в матче будет забито не более двух голов. Коэффициент составляет 1.97. 0

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    «Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года. Прогноз на «Рубин» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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