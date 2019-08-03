«Витесс» — «Аякс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 августа 2019 года

«Витесс»
В регулярном чемпионате минувшего сезона «Витесс» занял 5 место, набрав 53 очка — это одно из лучших достижений подопечных Леонида Слуцкого.
В нынешней предсезонке желто-черные провели семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:11.
Результаты не могут радовать как болельщиков, так и тренерский штаб. «Витесс» живет за счет аренды футболистов, большая часть которых покинула команду в нынешнее трансферное окно.
«Аякс»
Прошлогодний полуфиналист Лиги Чемпионов и победитель чемпионата Нидерландов входит в новый сезон несколько видоизмененным.
После отличного сезона команду из Амстердама покинули парочку лидеров, из которых стоит отметить Маттейса де Лигта, Максимилиана Вебера и Френки де Йонга.
В рамках предсезонных стартов «Аякс» провел шесть товарищеских встреч: три победы, две ничьи, одно поражение.
Открытие сезона для гостей состоялось в противостоянии за Суперкубок Нидерландов, в котором «Аякс» достаточно уверенно обыграл своего основного конкурента в рамках чемпионата страны — «ПСВ» (2:0).
Прогноз
Слуцкий провел первую полноценную предсезонку с командой. Результаты этих спаррингов, на данный момент, не внушают оптимизма относительно противостояния с куда более грозным соперником.
«Аякс» намерен защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне. Да, команду покинули несколько футболистов, однако матч за Суперкубок оставил очень положительные впечатления о подопечных Эрика тен Хага.
Предлагаем поставить на победу «Аякса» за 1.57 0