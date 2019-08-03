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    Начнет ли «Аякс» защиту титула с положительного результата?

    «Витесс» — «Аякс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 августа 2019 года

    Прогнозы на Аякс
    Прогноз на «Витесс» — «Аякс»
    Леонид Слуцкий
    В субботу, 3 августа, в рамках первого тура Чемпионата Нидерландов, «Витесс» в родных стенах примет «Аякс». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Витесс» — «Аякс».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 03 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.47
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    «Витесс»

    В регулярном чемпионате минувшего сезона «Витесс» занял 5 место, набрав 53 очка — это одно из лучших достижений подопечных Леонида Слуцкого.

    В нынешней предсезонке желто-черные провели семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:11.

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    Результаты не могут радовать как болельщиков, так и тренерский штаб. «Витесс» живет за счет аренды футболистов, большая часть которых покинула команду в нынешнее трансферное окно.

    «Аякс»

    Прошлогодний полуфиналист Лиги Чемпионов и победитель чемпионата Нидерландов входит в новый сезон несколько видоизмененным.

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    • После отличного сезона команду из Амстердама покинули парочку лидеров, из которых стоит отметить Маттейса де Лигта, Максимилиана Вебера и Френки де Йонга.

    В рамках предсезонных стартов «Аякс» провел шесть товарищеских встреч: три победы, две ничьи, одно поражение.

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    Открытие сезона для гостей состоялось в противостоянии за Суперкубок Нидерландов, в котором «Аякс» достаточно уверенно обыграл своего основного конкурента в рамках чемпионата страны — «ПСВ» (2:0).

    Прогноз

    Слуцкий провел первую полноценную предсезонку с командой. Результаты этих спаррингов, на данный момент, не внушают оптимизма относительно противостояния с куда более грозным соперником.

    «Аякс» намерен защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне. Да, команду покинули несколько футболистов, однако матч за Суперкубок оставил очень положительные впечатления о подопечных Эрика тен Хага.

    Предлагаем поставить на победу «Аякса» за 1.57 0

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    «Витесс» — «Аякс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 августа 2019 года. Прогноз на «Витесс» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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