«Витесс» — «Аякс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Голландии 3 августа 2019 года

В субботу, 3 августа, в рамках первого тура Чемпионата Нидерландов, «Витесс» в родных стенах примет «Аякс». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Витесс» — «Аякс».

«Витесс»

В регулярном чемпионате минувшего сезона «Витесс» занял 5 место, набрав 53 очка — это одно из лучших достижений подопечных Леонида Слуцкого.

В нынешней предсезонке желто-черные провели семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей — 8:11.

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Результаты не могут радовать как болельщиков, так и тренерский штаб. «Витесс» живет за счет аренды футболистов, большая часть которых покинула команду в нынешнее трансферное окно.

«Аякс»

Прошлогодний полуфиналист Лиги Чемпионов и победитель чемпионата Нидерландов входит в новый сезон несколько видоизмененным.

После отличного сезона команду из Амстердама покинули парочку лидеров, из которых стоит отметить Маттейса де Лигта, Максимилиана Вебера и Френки де Йонга.

В рамках предсезонных стартов «Аякс» провел шесть товарищеских встреч: три победы, две ничьи, одно поражение.

Открытие сезона для гостей состоялось в противостоянии за Суперкубок Нидерландов, в котором «Аякс» достаточно уверенно обыграл своего основного конкурента в рамках чемпионата страны — «ПСВ» (2:0).

Прогноз

Слуцкий провел первую полноценную предсезонку с командой. Результаты этих спаррингов, на данный момент, не внушают оптимизма относительно противостояния с куда более грозным соперником.

«Аякс» намерен защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне. Да, команду покинули несколько футболистов, однако матч за Суперкубок оставил очень положительные впечатления о подопечных Эрика тен Хага.

Предлагаем поставить на победу «Аякса» за 1.57 0