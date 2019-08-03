«Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат России по футболу 3 августа 2019 года

«Спартак»
«Спартак» попал в неприятную ситуацию. Команда не смогла выиграть в двух последних встречах. Сезон подопечные Кононова начали с победы над клубом «Сочи» со счетом 1:0, однако игра «москвичей» была не такой уж и уверенной.
Во втором туре «красно-белые» расписали мировую с «Ростовом» (2:2). По-настоящему сильным ударом для «Спартака» стало поражение в прошлом поединке от новичка РПЛ «Тамбова». Счет составил 2:0.
После той игры на Кононова обрушился шквал критики. Болельщики были откровенно недовольны игрой футболистов и просили тренера уйти в отставку.
Сейчас в клубе явно происходит какая-то перестройка. Недавно «спартачи» расстались с Луисом Адриано и Фернандо. Однако на правах аренды в команду пришел Андре Шюррле.
«Динамо»
В прошлом туре «Динамо» добыло первую победу в новом сезоне. Речь идет о поединке с «Уралом». На своем поле «динамовцы» смогли выиграть со счетом 2:0. До этого клуб не мог выиграть 8 матчей кряду, если брать во внимание последние 6 игр прошлого сезона.
Кроме игры с «Уралом» стоит упомянуть противостояние с тульским «Арсеналом», которое закончилось вничью 1:1. Также нужно отметить домашнее поражение «бело-голубых» от «Рубина» (0:1).
Если взять матчи прошлого сезона, то безвыигрышная выездная серия команды составляет 6 поединков. В 3 последних играх в чужих стенах клуб сыграл вничью.
Основной костяк гостей готов к игре, так что каких-то особых кадровых потерь в составе нет.
Прогноз
По коэффициентам ситуация такая: 2.69 дают на «Спартак» и 2.87 предлагают на «Динамо». На ничью установлен коэфф 3.16.
В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыгрывал «Динамо». Сначала у себя дома со счетом 2:1, а затем на выезде со счетом 0:1. «Красно-белые» выигрывали в 5 из 7 последних встреч.
Если Кононов допустит еще одну ошибку, да еще в домашнем матче, то это может повлечь за собой более серьезные проблемы. Так что права на ошибку в этот раз у хозяев нет.
Рекомендуемый вариант для ставки — победа «Спартака» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.88. 0