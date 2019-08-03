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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат России по футболу 3 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Динамо
    Прогноз на «Спартак» — «Динамо»
    Георгий Джикия
    В 4 туре РПЛ состоится противостояние двух столичных команд — «Спартака» и «Динамо». Матч будет проведен 3 августа на стадионе «Открытие Арена». Свисток в 19:00 даст главный арбитр встречи Владислав Безбородов. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2019 года
    Спартак
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    «Спартак»

    «Спартак» попал в неприятную ситуацию. Команда не смогла выиграть в двух последних встречах. Сезон подопечные Кононова начали с победы над клубом «Сочи» со счетом 1:0, однако игра «москвичей» была не такой уж и уверенной.

    Во втором туре «красно-белые» расписали мировую с «Ростовом» (2:2). По-настоящему сильным ударом для «Спартака» стало поражение в прошлом поединке от новичка РПЛ «Тамбова». Счет составил 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    После той игры на Кононова обрушился шквал критики. Болельщики были откровенно недовольны игрой футболистов и просили тренера уйти в отставку.

    Сейчас в клубе явно происходит какая-то перестройка. Недавно «спартачи» расстались с Луисом Адриано и Фернандо. Однако на правах аренды в команду пришел Андре Шюррле.

    «Динамо»

    В прошлом туре «Динамо» добыло первую победу в новом сезоне. Речь идет о поединке с «Уралом». На своем поле «динамовцы» смогли выиграть со счетом 2:0. До этого клуб не мог выиграть 8 матчей кряду, если брать во внимание последние 6 игр прошлого сезона.

    Кроме игры с «Уралом» стоит упомянуть противостояние с тульским «Арсеналом», которое закончилось вничью 1:1. Также нужно отметить домашнее поражение «бело-голубых» от «Рубина» (0:1).

    Если взять матчи прошлого сезона, то безвыигрышная выездная серия команды составляет 6 поединков. В 3 последних играх в чужих стенах клуб сыграл вничью.

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    • Основной костяк гостей готов к игре, так что каких-то особых кадровых потерь в составе нет.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 2.69 дают на «Спартак» и 2.87 предлагают на «Динамо». На ничью установлен коэфф 3.16.

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    В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыгрывал «Динамо». Сначала у себя дома со счетом 2:1, а затем на выезде со счетом 0:1. «Красно-белые» выигрывали в 5 из 7 последних встреч.

    Если Кононов допустит еще одну ошибку, да еще в домашнем матче, то это может повлечь за собой более серьезные проблемы. Так что права на ошибку в этот раз у хозяев нет.

    Рекомендуемый вариант для ставки — победа «Спартака» в один мяч или ничья с коэффициентом 1.88. 0

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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат России по футболу 3 августа 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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