«Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

«Олимпиакос»
Одна из самых титулованных греческих команд в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате, на 5 очков отстав от ПАОКа
В рамках подготовки к новому сезону подопечные Педро Мартинса провели 8 спаррингов, в которых смогли одержать 3 победы и 5 раз сыграть вничью.
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Среди прочих, греки сыграли вничью с польской «Лехией» (1:1), киевским «Динамо» (1:1) и немецким «Гамбургом» (1:1), разгромив английский «Ноттингем Форест» (3:0) и польскую «Ягеллонию» (5:0).
Пирейская команда в первом матче с «Викторией» смогла обеспечить весьма приятный для себя результат — греки смогли отстоять ничью 0:0.
Стоит отметить, что «Олимпиакосу» повезло в первом матче — пльзеньская команда имела очень много моментов и лишь каким-то чудом грекам удалось не пропустить.
«Виктория» Пльзень
«Виктория» — прошлогодний серебряный призер чемпионата Чехии. Новый сезон в чешской Высшей лиге уже стартовал и пльзенский клуб взял хороший старт.
В межсезонье хозяева встречи сыграли три товарищеских встречи, в которых одержали победу над «Уфой» (1:0), сыграли вничью с «Карабахом» (2:2) и крупно уступили «Легии» (0:3).
В чемпионате, после победы над «Сигмой» Оломоуц (3:1) был повержен «Слован» (2:1), а затем чехи приняли на своем поле «Олимпиакос», сыграв вничью 0:0.
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В последнем матче «Виктория» на своем поле победила «Карвину» (3:2) и с 9 очками делит лидерство в чемпионате со «Славией».
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Олимпиакоса» — 1.80, победа «Виктории» — 4.70, ничья в основное время — 3.40.
Проход дальше «Олимпиакоса» оценивается с коэффициентом 1,60, а за успех пльзенской команды дают 2,25.
В первом матче греки сознательно отдали инициативу, но в ответной встрече преимущество за счет потенциальных голов на выезде у «Виктории». Тем не менее, прогнозируем, что «Олимпиакос» не проиграет при своих трибунах.
У «Олимпиакоса» проблемы с атакой, но вдохновенно играет голкипер, вряд ли матч будет очень результативным — цена ошибки велика. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0