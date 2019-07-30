ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Локомотив»Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповтору ЦСКА — «Локомотив»РПЛ. ЦСКА выиграл столичное дерби, «Зенит» одолел «Оренбург», «Спартак» уступил «Тамбову» Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ«Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
  • 09:45
    • ЦСКА интересен полузащитник ПСВ
  • 09:27
    • Павлюченкова и Александрова улучшили позиции в рейтинге WTA
  • 09:13
    • Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР
  • 08:56
    • Де Минаур выиграл турнир в Атланте
  • 08:44
    • «Спартак» готовит предложение по Тилю
  • 08:27
    • «Реал» передумал продавать Хамеса
  • 00:03
    • «Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
    Все новости спорта

    Увезет ли «Виктория» путевку в 3-й раунд отбора ЛЧ из Пирея?

    «Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень
    «Виктория» — «Олимпиакос»
    Во вторник, 30 июля, в рамках ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, греческий «Олимпиакос» примет чешскую «Викторию Пльзень». Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.80
  • Играть!
    •

    «Олимпиакос»

    Одна из самых титулованных греческих команд в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате, на 5 очков отстав от ПАОКа

    В рамках подготовки к новому сезону подопечные Педро Мартинса провели 8 спаррингов, в которых смогли одержать 3 победы и 5 раз сыграть вничью.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Среди прочих, греки сыграли вничью с польской «Лехией» (1:1), киевским «Динамо» (1:1) и немецким «Гамбургом» (1:1), разгромив английский «Ноттингем Форест» (3:0) и польскую «Ягеллонию» (5:0).

    Пирейская команда в первом матче с «Викторией» смогла обеспечить весьма приятный для себя результат — греки смогли отстоять ничью 0:0.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Уйдет ли Бейл из «Реала», попрощается ли «Арсенал» с капитаном, решится ли Погба на переезд из Англии и другие трансферные новости последних дней
  • 22/07/2019

    • Стоит отметить, что «Олимпиакосу» повезло в первом матче — пльзеньская команда имела очень много моментов и лишь каким-то чудом грекам удалось не пропустить.

    «Виктория» Пльзень

    «Виктория» — прошлогодний серебряный призер чемпионата Чехии. Новый сезон в чешской Высшей лиге уже стартовал и пльзенский клуб взял хороший старт.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В межсезонье хозяева встречи сыграли три товарищеских встречи, в которых одержали победу над «Уфой» (1:0), сыграли вничью с «Карабахом» (2:2) и крупно уступили «Легии» (0:3).

    В чемпионате, после победы над «Сигмой» Оломоуц (3:1) был повержен «Слован» (2:1), а затем чехи приняли на своем поле «Олимпиакос», сыграв вничью 0:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем матче «Виктория» на своем поле победила «Карвину» (3:2) и с 9 очками делит лидерство в чемпионате со «Славией».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Олимпиакоса» — 1.80, победа «Виктории» — 4.70, ничья в основное время — 3.40.

    Проход дальше «Олимпиакоса» оценивается с коэффициентом 1,60, а за успех пльзенской команды дают 2,25.

    В первом матче греки сознательно отдали инициативу, но в ответной встрече преимущество за счет потенциальных голов на выезде у «Виктории». Тем не менее, прогнозируем, что «Олимпиакос» не проиграет при своих трибунах.

    У «Олимпиакоса» проблемы с атакой, но вдохновенно играет голкипер, вряд ли матч будет очень результативным — цена ошибки велика. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Рубин — Ахмат
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Линкольн — Арарат-Армения
  • Завтра в 18:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Судува — Тре Пенне
  • Завтра в 18:45
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дюделанж — Шкендия
  • Завтра в 18:55
    •  1.44
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Сутьеска
  • Завтра в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Селтик
  • Завтра в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЧФР Клуж
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Базель — ПСВ
  • Завтра в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Валлетта — Ференцварош
  • Завтра в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Коста — герой матча
  • «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
    • 13:44 27/07/2019     Ромелу Лукаку
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
    • 18:55 25/07/2019     Фрагмент матча
  • Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
    • 12:00 26/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Виктория» Пльзень. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладиныСМИ — о поражении «Спартака» от «Тамбова» в Саранске 27/07/2019 в 23:190
  • 23:01
    • Киевское «Динамо» победило в матче за Суперкубок Украины
  • 21:03
    • Пенальти после видеоповтора принес ЦСКА победу над «Локо»
  • 09:58
    • Уайлдер хочет провести бой с Фьюри в США
    Диего Коста — герой матча Футбол «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперникаРеакция испанских СМИ на разгромную победу «Атлетико» над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов 27/07/2019 в 13:440
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 08:13
    • «Арсенал» близок к подписанию Эвертона
  • 23:50
    • Бистрович: Мы немного устали и подсели в концовке
  • 23:32
    • Корнеев: Очередной гол привез Мурило
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 21:55
    • «Химки» сыграли вничью с «Ротором», сохранив лидерство в ФНЛ
  • 21:10
    • «Наполи» крупно обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче
  • 19:31
    • «Арсенал» в Лондоне уступил «Лиону»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие