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    Скажется ли усталость на игре тульского «Арсенала»?

    «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата России 28 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Ростов
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ростов»
    Виктор Альварес
    Тульский «Арсенал» примет «Ростов» в матче 3 тура российской Премьер-лиги. Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Начало игры намечено на 28 июля 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Июля 2019 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
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    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» сумел достойно стартовать, набрав за 2 тура 4 очка. Сейчас клуб располагается на 4 позиции и при этом он имеет такие показатели, как и «Ростов». Так что в случае победы команда может выйти на 3 позицию.

    Сезон «канониры» начали с ничьи в домашнем поединке против московского «Динамо» (1:1). Во втором туре «оружейникам» удалось выиграть на выезде у «Крыльев Советов» со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    На этой неделе коллектив Игоря Черевченко провел матч в Лиге Европы против «Нефтчи». К сожалению, для «пушкарей» домашняя игра второго квалификационного раунда ЛЕ оказалась неудачной, поскольку соперник одержал победу со счетом 0:1.

    Ну а в чемпионате у тульского клуба все очень стабильно. В 14 из 15 последних выступлений «Арсенал» не проигрывал.

    «Ростов»

    «Ростов», как и «Арсенал», сыграл вничью и одержал победу. Разница лишь в том, что «сельмаши» сначала выиграли дома у «Оренбурга» 2:1, а затем уже расписали мировую со «Спартаком» (2:2).

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    Таким образом, сейчас ростовчане в неоднозначной ситуации. Они вроде бы и опережают «канониров» в турнирной таблице, но в то же время имеют преимущество лишь на бумаге. В любом случае победа даст возможность футболистам Карпина вырваться вперед.

    Отдельно стоит отметить тот факт, что «Ростову» непросто даются выездные поединки. Команда не смогла одержать победу в 10 из 11 последних матчей. Кроме того, 8 из 9 гостевых выступлений «комбайнеров» завершались с тоталом меньше 2.5.

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    • В нынешнем сезоне для гостей это будет первый выезд.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 3.30 на победу «Арсенала», 2.33 на победу «Ростова» и 3.30 на ничью.

    Хозяева провели непростой поединок в Лиге Европы на этой неделе, так что это должно сказаться на физических кондициях команды. Гости же смогли спокойно подготовиться. В этом плане они будут иметь преимущество.

    Также нужно добавить, что «желто-синие» не проигрывали «канонирам» в 4 последних матчах. К слову, в 2 прошлых играх забивалось не более одного мяча.

    Считаем, что коллектив Карпина сможет добить как минимум один пункт, при этом поединок не будет богат голами — Х2 и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.07. Также можно обратить внимание на исход «Победа "Ростова" в один мяч или ничья» с коэффициентом 1.80. 0

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    «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата России 28 июля 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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