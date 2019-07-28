«Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч чемпионата России 28 июля 2019 года

Тульский «Арсенал» примет «Ростов» в матче 3 тура российской Премьер-лиги. Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Начало игры намечено на 28 июля 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ростов».

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» сумел достойно стартовать, набрав за 2 тура 4 очка. Сейчас клуб располагается на 4 позиции и при этом он имеет такие показатели, как и «Ростов». Так что в случае победы команда может выйти на 3 позицию.

Сезон «канониры» начали с ничьи в домашнем поединке против московского «Динамо» (1:1). Во втором туре «оружейникам» удалось выиграть на выезде у «Крыльев Советов» со счетом 2:3.

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На этой неделе коллектив Игоря Черевченко провел матч в Лиге Европы против «Нефтчи». К сожалению, для «пушкарей» домашняя игра второго квалификационного раунда ЛЕ оказалась неудачной, поскольку соперник одержал победу со счетом 0:1.

Ну а в чемпионате у тульского клуба все очень стабильно. В 14 из 15 последних выступлений «Арсенал» не проигрывал.

«Ростов»

«Ростов», как и «Арсенал», сыграл вничью и одержал победу. Разница лишь в том, что «сельмаши» сначала выиграли дома у «Оренбурга» 2:1, а затем уже расписали мировую со «Спартаком» (2:2).

Таким образом, сейчас ростовчане в неоднозначной ситуации. Они вроде бы и опережают «канониров» в турнирной таблице, но в то же время имеют преимущество лишь на бумаге. В любом случае победа даст возможность футболистам Карпина вырваться вперед.

Отдельно стоит отметить тот факт, что «Ростову» непросто даются выездные поединки. Команда не смогла одержать победу в 10 из 11 последних матчей. Кроме того, 8 из 9 гостевых выступлений «комбайнеров» завершались с тоталом меньше 2.5.

В нынешнем сезоне для гостей это будет первый выезд.

Прогноз

Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 3.30 на победу «Арсенала», 2.33 на победу «Ростова» и 3.30 на ничью.

Хозяева провели непростой поединок в Лиге Европы на этой неделе, так что это должно сказаться на физических кондициях команды. Гости же смогли спокойно подготовиться. В этом плане они будут иметь преимущество.

Также нужно добавить, что «желто-синие» не проигрывали «канонирам» в 4 последних матчах. К слову, в 2 прошлых играх забивалось не более одного мяча.

Считаем, что коллектив Карпина сможет добить как минимум один пункт, при этом поединок не будет богат голами — Х2 и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.07. Также можно обратить внимание на исход «Победа "Ростова" в один мяч или ничья» с коэффициентом 1.80. 0