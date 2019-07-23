«Сутьеска» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся черногорский клуб «Сутьеска» и киприоты из клуба АПОЭЛ. Матч пройдет на стадионе «Городской» в городе Никшич. Начало в 21:15 по мск. Прогноз на «Сутьеска» — АПОЭЛ.

«Сутьеска»

Вот уже шестой сезон кряду команда выступает в еврокубках, однако дальше квалификации ей заходить не удавалось. В Лиге чемпионов «Сутьеска» спотыкалась на стадии второго квалификационного раунда.

Перед стартом отбора клуб провел товарищеский поединок с командой «Радник», в котором он выиграл 1:0.

После этого последовало противостояние со «Слованом» из Братиславы. По результатам двух матчей счет составил 2:2, поэтому сильнейшего соперники выясняли в дополнительное время. В ходе серии пенальти черногорский коллектив все-таки прошел в следующий раунд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Примечательно, что в 8 поединках ЛЧ «сине-белые» не сумели одержать ни одной победы. В 4 играх с участием хозяев забивалось меньше 3 голов. Речь идет только о выступлениях в Лиге чемпионов.

АПОЭЛ

АПОЭЛ — один из самых успешных клубов Кипра. Клуб уже имеет опыт выступлений в групповом этапе ЛЧ. В последний раз он это делал в сезоне 2009/2010. В прошлый раз киприоты выбыли на стадии третьего раунда квалификации.

Для «легенд» это будет первый официальный поединок в сезоне. Перед этим коллектив провел 3 товарищеских матча, из которых он сумел выиграть только один.

В начале подготовки команда проиграла «Риеке» 0:1, а после уступила «Жилине» 1:4. 11 июля АПОЭЛ сумел выиграть у донецкого «Шахтера» с минимальным счетом 1:0.

В целом гости считаются более опытными в плане выступлений в еврокубках. Так что этот опыт должен помочь им хорошо отыграть в отборочном цикле.

Прогноз

АПОЭЛ является безоговорочным фаворитом матча. На его победу букмекеры предлагают коэффициент 1.52. На хозяев они дают 7.00.

«Сутьеска» не выигрывает в ЛЧ уже 8 матчей кряду. Учитывая еврокубковый опыт АПОЭЛА, считаем, что именно этот клуб одержит победу в предстоящем поединке. Прогноз — победа 2 с коэффициентом 1.52. 0