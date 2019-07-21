ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Резиуан МирзовТрансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря Маттейс де ЛигтИдеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»? Месут ОзилВымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарели
  • 00:51
    • Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок Африки
  • 23:59
    • Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
  • 22:19
    • ПСЖ сделает Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком мира
  • 20:53
    • Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
  • 17:48
    • «Локомотив» продлил контракт с Гильерме
  • 19:50
    • Сборная России сыграет с Бельгией в Петербурге
  • 18:06
    • «Атлетико» требует еще 80 млн евро за трансфер Гризманна
    Все новости спорта

    Удастся ли «Уралу» продлить победную серию?

    «Урал» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Ахмат
    Прогноз на «Урал» — «Ахмат»
    Эрик Бикфалви
    В воскресенье, 21 июля, в рамках второго тура российской Премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на своем поле сразится с грозненским «Ахматом». Игра, которая пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Июля 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.85
  • Играть!
    •

    «Урал»

    «Шмели» закончили прошлый чемпионат России на десятом месте, но были очень близки к еврокубкам, но проиграли в финале Кубка России «Локомотиву» (0:1).

    В первом туре нового российского первенства «оранжево-черные» нанесли поражение «Уфе» на своей территории со счетом 3:2. Дублем отметился Эрик Бикфалви и еще один гол на счету Юрия Бавина.

    Победой над уфимцами дружина Дмитрия Парфенова продлила свою победную серию до пяти встреч кряду, где она дважды побеждала в официальных играх и трижды в товарищеских.

    В минувшем розыгрыше РПЛ уральцы в родных пенатах сохранили полный паритет, по пять раз выиграв, сыграв вничью и проиграв.

  • Ждем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2019/20
  • 11/07/2019

    • Среди трансферов «Урала» стоит выделить выкуп прав у «Зенита» на форварда Андрея Панюкова. Покинули команду балканцы Балажиц и Катрич, у которых закончились контракты.

    «Ахмат»

    «Ахмат» завершил минувший чемпионат на восьмой позиции, уступив шестой еврокубковой позиции четыре очка.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Этот розыгрыш РПЛ «зелено-белые» начали с домашней минимальной победы над призером минувшего чемпионата «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша, который еще также не реализовал и пенальти.

    Этой викторией «волки» продлили свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до восьми игр кряду, где только два матча пришлись на официальные встречи (обе выиграли).

    Календарь и таблица РПЛ

    На выезде в прошлом чемпионате России чеченский клуб победил в шести матчах из 15-ти, еще в двух поединках была зафиксирована ничья и семь раз он проиграл.

    В это трансферное окно грозненцы подписали экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который может не сыграть из-за травмы, а вот защитник Родолфу завершил карьеру.

    В минувшем розыгрыше РПЛ «Урал» на своем поле взял верх над «Ахматом» со счетом 2:1, а в Грозном команды сыграли 1:1.

    Прогноз на «Урал» — «Ахмат»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.70.

    На победу «Ахмата» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

    Обе команды хорошо стартовали в новом сезоне, одержав домашние победы. Прогнозируем, что уральцам вполне по силам взять очки и в этой игре. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ливерпуль
  • Сегодня в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Лос-Анджелес
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Интер
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Интер
  • Сегодня в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Арсенал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бенфика — Гвадалахара Чивас
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал — Фиорентина
  • Завтра в 01:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал — Фиорентина
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бавария — Реал Мадрид
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ювентус — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лоран Косельни
  • Косельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонку
    • 21:36 16/07/2019     «Локомотив» — «Рубин»
  • Кварацхелия отнял у «Локомотива» победу
    • 02:08 16/07/2019     Эден Азар
  • Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
    • 12:26 16/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Урал» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года. Прогноз на «Урал» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд 18/07/2019 в 18:070
  • 17:37
    • «Барселона» ищет конкурента на позицию Жорди Альбы
  • 17:22
    • «Ростов» обвинил тульский «Арсенал» в нарушении правил РФС и ФИФА
  • 17:10
    • Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе на ЧМ
    Неймар Футбол Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»Как полузащитник ПСЖ сделал все, чтобы его возвращение в каталонский клуб не состоялось 17/07/2019 в 20:110
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка КАН-2019?
  • 2.10
    •
  • 00:34
    • «Интер» предложил за Лукаку 83 миллиона евро
  • 00:15
    • «МЮ» и ПСЖ интересуются Дибалой
  • 23:55
    • Подберезкин: «Динамо» — амбициозный клуб, настраиваемся по-боевому
    Гарри Магуайр Футбол Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?«Лестер» готов продать своего футболиста за 80 миллионов фунтов стерлингов 17/07/2019 в 12:260
  • 14:56
    • Мадридский «Атлетико» обратил внимание на Кристиана Эриксена
  • 14:43
    • Зидан назвал главную атакующую тройку «Реала» в новом сезоне
  • 23:41
    • «Челси» проиграл японскому клубу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие