«Урал» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч РПЛ 21 июля 2019 года

В воскресенье, 21 июля, в рамках второго тура российской Премьер-лиги екатеринбургский «Урал» на своем поле сразится с грозненским «Ахматом». Игра, которая пройдет на «Екатеринбург Арене», начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Ахмат».

«Урал»

«Шмели» закончили прошлый чемпионат России на десятом месте, но были очень близки к еврокубкам, но проиграли в финале Кубка России «Локомотиву» (0:1).

В первом туре нового российского первенства «оранжево-черные» нанесли поражение «Уфе» на своей территории со счетом 3:2. Дублем отметился Эрик Бикфалви и еще один гол на счету Юрия Бавина.

Победой над уфимцами дружина Дмитрия Парфенова продлила свою победную серию до пяти встреч кряду, где она дважды побеждала в официальных играх и трижды в товарищеских.

В минувшем розыгрыше РПЛ уральцы в родных пенатах сохранили полный паритет, по пять раз выиграв, сыграв вничью и проиграв.

Среди трансферов «Урала» стоит выделить выкуп прав у «Зенита» на форварда Андрея Панюкова. Покинули команду балканцы Балажиц и Катрич, у которых закончились контракты.

«Ахмат»

«Ахмат» завершил минувший чемпионат на восьмой позиции, уступив шестой еврокубковой позиции четыре очка.

Этот розыгрыш РПЛ «зелено-белые» начали с домашней минимальной победы над призером минувшего чемпионата «Краснодаром», обыграв его со счетом 1:0 благодаря голу Бернарда Бериша, который еще также не реализовал и пенальти.

Этой викторией «волки» продлили свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до восьми игр кряду, где только два матча пришлись на официальные встречи (обе выиграли).

Календарь и таблица РПЛ

На выезде в прошлом чемпионате России чеченский клуб победил в шести матчах из 15-ти, еще в двух поединках была зафиксирована ничья и семь раз он проиграл.

В это трансферное окно грозненцы подписали экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который может не сыграть из-за травмы, а вот защитник Родолфу завершил карьеру.

В минувшем розыгрыше РПЛ «Урал» на своем поле взял верх над «Ахматом» со счетом 2:1, а в Грозном команды сыграли 1:1.

Прогноз на «Урал» — «Ахмат»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.70.

На победу «Ахмата» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.05.

Обе команды хорошо стартовали в новом сезоне, одержав домашние победы. Прогнозируем, что уральцам вполне по силам взять очки и в этой игре. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0