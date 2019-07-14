«Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 14 июля 2019 года

14 июля «Реал Солт-Лэйк» дома сыграет с «Филадельфией Юнион» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи — в 05:00 по мск. Прогноз на «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион».

«Реал Солт-Лэйк»

«Реал Солт-Лэйк» после 19 матчей регулярного чемпионата идет на восьмом месте в Западной конференции, имея в своем активе 26 очков и отстает от зоны плей-офф всего лишь на один балл.

Поражением от «Сан-Хосе» (0:1) в гостях в минувшем туре регулярки подопечные Майк Петке прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой они дважды победили и один раз сыграли вничью.

Сперва клуб из штата Юта разошелся миром с «Чикаго Файр» (1:1) на выезде, а затем в домашних играх поочередно одолел «Канзас Сити» (2:0) и «Коламбус Крю» (1:0).

Восемь домашних встреч текущего сезона МЛС принесли «королевским» шесть побед при двух поражениях, разница мячей — 14:8. Последние четыре поединка на своем поле они неизменно выигрывали.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» на данный момент возглавляет Западную конференцию, набрав в 21 поединке 36 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

За последние четыре поединка в регулярном чемпионате клуб из штата Пенсильвания выиграл только в одном из них, еще дважды он играл вничью и раз проиграл.

Одолеть удалось «Орландо» в гостях со счетом 3:1, мировые пришлись на выездной матч с «Нью Ингланд» (1:1) и с «Орландо» (2:2) дома. Уступили «Нью Йорк Сити» (2:4) на его территории- 2:4.

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Десять гостевых матчей текущего сезона МЛС принесли «Филадельфии» четыре виктории, три ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 15:15.

В прошлом сезоне «Филадельфия» дома выиграла со счетом 4:1, а в позапрошлом побеждал «Реал» на своей территории — 1:0.

Прогноз на «Реал Солт-Лэйк» — «Филадельфия Юнион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 2.30.

На викторию «Филадельфии» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.70.

«Реал Солт-Лэйк» на своем поле играет пока бескомпромиссно. А так как, «королевские» будут играть с лидером, вполне возможно, что в этом поединке будет ничья. 0