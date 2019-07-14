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    Удастся ли ЦСКА набрать три очка в первом туре?

    «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 июля 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — ЦСКА
    Кирилл Набабкин
    В воскресенье, 14 июля, «Крылья Советов» на своем поле примут ЦСКА в рамках первого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Июля 2019 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.80
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    «Крылья Советов»

    Прошлый сезон «Крылья Советов» провели не слишком успешно, финишировав в зоне стыковых матчей РПЛ.

    К счастью, самарскому клубу удалось сохранить прописку в элитном дивизионе, победив по сумме двух встреч «Нижний Новгород» (0:1 и 3:1).

    В рамках подготовки к новому сезону подопечные Миодрага Божовича уступили «Банику» (0:1) и «Хайдуку» (1:2), а также обыграли «Целе» (2:1) и «Краснодар» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Летом «Крылья Советов» усилились Дмитрием Комбаровым и Раду Гынсарем, но попрощались с Александром Самедовым, Виталием Денисовым, Романом Шишкиным, Джано Ананидзе и Рамилем Шейдаевым.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА по итогам прошлого сезона занял лишь четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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    • Таким образом, в этом сезоне «армейцы» не сыграют в Лиге чемпионов, довольствуясь прямым попаданием в групповой этап Лиги Европы.

    В летних товарищеских матчах команда Виктора Гончаренко обыграла «Рубин» (4:0), но уступила «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (1:3) и «Ростову» (1:2).

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    В межсезонье состав «красно-синих» пополнили Игорь Дивеев и Звонимир Шарлия, также клуб выкупил трансфер Николы Влашича. При этом ЦСКА не удержал Родриго Бекао и отпустил Абеля Эрнандеса.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.90, победа «Крыльев Советов» — 4.90, ничья — 3.40.

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    «Армейцы» ужасно завершили прошлый сезон, да и летние товарищеские встречи в целом сложились для них неудачно. Об этом нужно помнить.

    В то же время самарцы тоже не особо впечатлили, записав себе в актив разве что игру против «Краснодара».

    По именам ЦСКА превосходит соперника, поэтому должен побеждать. Не ждем сюрпризов и ставим на успех команды Виктора Гончаренко.

    При этом мы не рассчитываем увидеть большое количество голов. Предполагаем, что один-два гола решат исход встречи. Еще один вариант ставки — «тотал голов меньше 2» за 2.06. 0

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    «Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 июля 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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