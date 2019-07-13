«Ростов» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч РПЛ 13 июля 2019 года

В рамках первого тура чемпионата России по футболу «Ростов» будет принимать «Оренбург». Встреча пройдет 13 июля на «Ростов Арене». Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Ростов» — «Оренбург».

«Ростов»

Прошлый сезон «Ростов» завершил на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. К середине сезона все выглядело так, что ростовчане будут претендовать на еврокубки, но весеннюю часть чемпионата команда провалила. В последних семи матчах чемпионата «Ростов» выиграл лишь раз.

Летом команда Валерия Карпина продлила контракты с Александром Гацканом и Романом Еременко. Подписаны были Дмитрий Чистяков и Александр Саплинов из «Балтики», Алексей Козлов, Резиуан Мирзов и Антон Салетрос.

Покинули состав «Ростова» Сергей Паршивлюк, Илья Абаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Константин Плиев, Матия Бобен и Александр Трошечкин. А Тимофей Калачев завершил карьеру.

В рамках подготовки к новому сезону «Ростов» провел четыре контрольных матча, в том числе три — в рамках Кубка Матч Премьер. В ходе предсезонного турнира «Ростов» набрал 6 очков в трех матчах. Команда обыграла «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но между этими поединками разгромно проиграла «Краснодару» (0:3).

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Заключительным в подготовке к новому сезону был матч против «Ганновера», который состоялся 7 июля и завершился поражением ростовчан со счетом 1:2.

«Оренбург»

«Оренбург» прошлый сезон также завершил в середине таблицы, но выше «Ростова» — на седьмом месте. При этом команды разделило всего 2 очка.

Команда Владимира Федотова от матча к матчу набирала форму по ходу предсезонных сборов. Единственное поражение в контрольных матчах команда потерпела в первой же игре, уступив румынскому ЧФР (0:1).

Далее «Оренбург» сыграл вничью с румынским «КСУ Крайова», минимально одолел польскую «Краковию» (1:0), выиграл у датского «Копенгагена», а завершил подготовку ничьей в матче с загребским «Динамо» (2:2).

Летом «Оренбург» покинул ряд исполнителей — Алексей Сутормин, Адесойе Ойеволе, Евгений Фролов, Григорий Чиркин, Сильвие Бегич, Андрей Козлов, Сергей Бреев и Денис Попович. Заработав уже более трех миллионов евро на уходе футболистов, «Оренбург» при этом пока не сделал ни одного приобретения.

Прогноз

Победа «Ростова» оценивается букмекерами коэффициентом 1,70, ничейный результат — 3,54, а победа «Оренбурга» — 5,65.

В рамках РПЛ «Ростов» и «Оренбург» встречались четыре раза, и три матча завершились сухими победами оренбуржцев (в том числе обе в предыдущем сезоне — 1:0 и 3:0). Еще в одном поединке минимальную победу отпраздновал «Ростов».

Наш прогноз на матч — победа «Ростова» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,65.

Также можно поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,51. 0