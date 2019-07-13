«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 13 июля 2019 года

«Лос-Анджелес Гэлакси» 13 июля примет «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Поединок состоится на стадионе «Dignity Health Sports Park». Начало в 06:00 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» штормит — клуб проиграл семь из 12-ти последних поединков. Это с учетом поражения в кубке US Open от «Портленда» со счетом 0:4.

В MLS команда проиграла в позапрошлом туре на выезде своему грядущему сопернику (0:3). Перед этим, правда, «Гэлакси» выиграл у «Цинциннати» (0:2) — последней команды турнира, а после этого победил «Торонто» — 2:0.

На данный момент у хозяев 34 очка в активе, поэтому от лидера чемпионата — «Лос-Анджелес ФК» — «галактикос» отстают на девять пунктов. При таком исходе шансы на трофей регулярного первенства невысокие, но только при условии, что «бело-синие» перестанут так часто проигрывать.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

За 19 матчей клуб «Сан-Хосе Эрткуэйкс» набрал 28 очков, которые позволяют ему находиться на 6-й позиции. Уже в следующей игре коллектив получит возможность улучшить свое турнирное положение, если проиграет «Даллас» (29 баллов).

Стоит отметить, что гости немало пропускают: за 19 игр они пустили 30 мячей, при этом забито было также 30. В прошлом матче команда выиграла у «Реал Солт-Лейк» 1:0.

Ранее «Сан-Хосе» вылетел из US Open, уступив клубу «Лос-Анджелес ФК» 3:1. Вообще ворота калифорнийцев распечатывали в восьми из 11 поединков, поэтому вероятность того, что это случится снова, очень высока.

Прогноз

Букмекер отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,5, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0