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    Окажет ли «Сент-Джозефс» сопротивление «Рейнджерс»?

    «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 9 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз на «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс»
    Команда Джеррарда начинает сезон
    9 июля в первом отборочном раунде Лиги Европы гибралтарский «Сент-Джозефс» примет на своем поле шотландский «Рейнджерс». Начало игры — 18:55 по мск. Прогноз на «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс».

    «Сент-Джозефс»

    По итогам минувшего сезона «Сент-Джозефс» заняла третье место в чемпионате Гибралтара. Команда набрала 55 очков после 27-ми туров и отстала от чемпиона «Линкольн Ред Импс» на 11 баллов.

    Между тем, вторым коллективом прошлого розыгрыша местного первенства стала «Европа». Она опередила «Святых» на девять пунктов.

    Для подопечных Рауля Прокопио это уже вторая стадия Лиги Европы текущего сезона. В предварительном раунде они прошли косовскую «Приштину», сыграв 1:1 на выезде и победив дома 2:0.

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    «Рейнджерс»

    В минувшем сезоне «Рейнджерс» занял второе место в шотландской Премьер-лиге. По итогам 38-ми туров глазвегианцы проиграли чемпиону «Селтику» девять очков.

    В предыдущий раз «Джерс» становились чемпионами восемь лет назад — в 2011-м году. Ближайшего же преследователя в лице «Килмарнока» команда опередила на 11 баллов.

    Для подопечных Стивена Джеррарда это будет первый официальный поединок нового сезона. Перед этим матчем они проведут лишь одну игру после межсезонья — товарищескую встречу против «Оксфорд Юнайтед».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,06, тогда как успех хозяев поля оценивается в 21,00, а ничья — в 9,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рейнджерс» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

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    «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 9 июля 2019 года. Прогноз на «Сент-Джозефс» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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