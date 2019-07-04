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    Пройдет ли «Европа» «Сан-Жулию»?

    «Европа» — «Сан-Жулиа». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Европа» — «Сан-Жулиа»
    Фрагмент матча в Андорре
    В четверг, 4 июля, в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы гибралтарский футбольным клубом «Европа» примет дома «Сан-Жулию» из Андорры. Начало матча — 21:30 по Москве. Прогноз на «Европа» — «Сан-Жулиа».

    «Европа»

    В Андорре эти команды устроили перестрелку. Гибралтарцы дважды выходили вперед, но не смогли удержать даже ничью, проиграв 2:3. При этом, третий гол «Европа» пропустила, когда играла в большинстве.

    Гибралтарская команда до этого пять раз брала участие в еврокубках, и только в одном случае проходила дальше.

    Это событие произошло в сезоне 2016/17, когда «дельфины» выбили армянский «Пюник» (2:0 и 1:2), но затем уступили дорогу шведскому АИКу (два раза по 0:1).

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    • Всего на евроарене «Европа» провела 13 матчей, в которых она две игры выиграла, одну закончила вничью и десять встреч проиграла, разница мячей — 9:30.

    «Сан-Жулиа»

    «Сан-Жулиа» берет участие для себя в девятом евротурнире. Как и ее предстоящий противник, андоррцы также только раз смогли преодолеть хотя бы один раунд.

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    В сезоне 2009/10 в первом раунде отбора Лиги чемпионов «оранжево-черные» оказались удачливее представителя Сан-Марино «Тре Фиори», пройдя его в серии послематчевых пенальти (оба матча по 1:1).

    Для «Сан-Жулии» победа в первом поединке против ФК «Европы» стала первой на европейской арене.

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    До этого 2-кратный чемпион Андорры в евротурнирах три раза сыграл вничью и 15 матчей проиграл, разница мячей в этих поединках составила — 3:54.

    Прогноз на «Европа» — «Сан-Жулиа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение ФК «Европа». На победу гибралтарцев в основное время предлагают — 1.65.

    На викторию «Сан-Жулии» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.75.

    Проход: «Европы» — 1.66; «Сан-Жулиа» — 2.15.

    Считаем, что представитель Гибралтара все же сильнее команды из Андорры. Прогнозируем, что на своем поле «европейцы» добудут нужный результат. Предлагаем поставить на проход ФК «Европа». 0

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    «Европа» — «Сан-Жулиа». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года. Прогноз на «Европа» — «Сан-Жулиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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