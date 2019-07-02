«Сент-Джозефс» — «Приштина». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 2 июля 2019 года

Во вторник, 2 июля, в ответном поединке предварительного раунда Лиги Европы гибралтарский «Сент-Джозефс» примет на своем поле «Приштину» из Косова. Начало игры — в 18:45 по мск. Прогноз на «Сент-Джозефс» — «Приштина».

«Сент-Джозефс»

В первом поединке, который прошел 27 июня в Косова, команды не выявили победителя — 1:1. Косовары по всем компонентам превзошли своего оппонента, 70% владения мячом против 30%, шесть ударов в створ против одного, который стал результативным.

«Сент-Джозефс» — бронзовый призер минувшего чемпионата Гибралтара. Для «святых» это третье участие на евроарене, где они не смогли пройти ни одного соперника.

В сезоне 2017/18 «синие» в двух матчах были разгромлены «АЕЛ Лимасол» из Кипра (0:4 и 0:6) в первом раунде отбора ЛЕ. В следующем сезоне ЛЕ «Сент-Джозефс» уступил дорогу фарерскому клубу Б-36, проиграв по пенальти (оба матча по 1:1).

«Приштина»

«Приштина» является серебряным призером прошедшего чемпионата Косова. Для «сине-белых» это также третье участие в еврокубках.

В сезона-2017/18 косовары в первом раунде отбора Лиги Европы проиграли шведскому «Норрчепингу» (0:1 и 0:5).

В следующем сезоне 7-кратный чемпион Косова смог пройти один раунд. На аналогичной стадии ЛЕ «Приштина» выбила гибралтарский клуб «Европа» — 5:0 и 1:1.

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Но уже на следующем этапе столичные уступили дорогу «Фоле» из Люксембурга, проиграв им только после серии послематчевых пенальти (оба матча 0:0).

Прогноз на «Сент-Джозефс» — «Приштина»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение клубу из Косова. На победу «Приштины» в основное время предлагают — 1.70.

На викторию «Сент-Джозефс» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.

Проход: «Приштины» — 1.35; «Сент-Джозефс» — 3.10.

Прогнозируем, что «Приштина», которая только по случайности не разгромила своего соперника в первом матче, теперь победит еще в основное время. 0