«Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.18) и ставки матч регулярного чемпионата MLS 30 июня 2019 года

30 июня, Сан-Хосе, стадионе «Авая». Под эгидой футбольной лиги MLS местный «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проведет поединок с «Лос-Анджелес Гэлакси». Команды начнут играть в 05:00 по Москве. Прогноз на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

За 16 матчей клуб «Сан-Хосе Эрткуэйкс» набрал 22 очка, которые позволяют ему находиться на 6 позиции. Уже в следующей игре коллектив получит возможность улучшить свое турнирное положение. Всего в 2 пунктах «Хьюстон Динамо», поэтому шансы обойти этого соперника вполне неплохие.

Стоит отметить, что хозяева немало пропускают. За 16 игр они пустили 27 мячей, при этом забито было 25. Это не удивительно. В последних 8 играх Goonies забивалось как минимум 2 мяча.

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В прошлом матче команда выиграла у «Хьюстон Динамо» 2:0. Перед этим «Сан-Хосе» вылетел из US Open, уступив клубу «Лос-Анджелес ФК» 3:1. Вообще ворота хозяев распечатывали в 7 из 8 поединков, поэтому вероятность того, что это случится снова, очень высока.

Гарольд Каммингс и Ник Лима находятся в лагерях своих сборных. Годой, Салинас и Хусен — травмированные футболисты.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» всего в 6 пунктах от первой строчки в общекомандном зачете. Так что шансы на получение трофея Supporters’ Shield довольно неплохие. В своей конференции команда занимает 2 место после 17 матчей. На счету гостей 31 балл.

23 июня «Гэлакси» выиграли на выезде у «Цинциннати» 0:2, оправдавшись, таким образом, после разгромного поражение от «Портленда» 4:0 в кубке US Open. Если говорить лишь про MLS, то здесь за 8 последних встреч клуб проиграл 5 раз и только в 3 случаях он одерживал победу.

На выезде в рамках регулярного первенства «бело-синие» одержали 3 победы кряду, оставшись во всех трех случаях «сухими».

По-прежнему в списке травмированных числится Алессандрини. Потерей для команды безусловно является Джонатан Дос Сантос, который укатил на международный турнир. Фельтшер, Антуна и Гонсалес — это игроки тоже поехали защищать цвета своих сборных.

Прогноз

Букмекеры больше верят в успех «Сан-Хосе» -2.05 против 3.30. Ничья в линии оценивается коэффициентом 3.80.

Последние 4 матча в Сан-Хосе между этими командами проходили очень весело, поскольку во всех встречах забивалось не менее 3 голов. Чаще всего тотал оказывался больше 4.5.

Хозяева не проигрывают дома уже 7 поединков, причем в 6 из них они праздновали победу. Чаще результат по тоталу составлял больше 2.5. Так что рекомендуемая ставка «1Х и ТБ 2.5» с коэффициентом 2.18. 0