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    Свергнет ли Колумбия с трона Чили?

    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 5.00) и ставки на тоталы в четвертьфинальном матче Кубка Америки 29 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Колумбия — Чили
    Колумбия выиграла все предыдущие матчи на турнире
    В субботу состоится одна из четырех игр первой стадии плей-офф Копа Америка, в которой встретятся сборные Колумбии и Чили. За путевку в полуфинал команды будут сражаться в Сан-Паулу. В 02:00 по мск прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Колумбия — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. 1/4 финала 29 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 3.10
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    Колумбия

    Сборная Колумбии — одна из четырех команд турнира, которая еще не терпела ни одного поражения в рамках текущего розыгрыша. Более того, она еще ни разу не сыграла даже вничью.

    Из своей группы B коллектив вышел с первой строчки, набрав девять очков. Напомним, что «Кофейщики» выиграли у Аргентины 2:0, а также дважды 1:0 — у Катара и Парагвая.

    Что еще примечательно и важно — подопечные Карлуша Кейруша еще не пропустили ни одного мяча на этом турнире. Правда, на сей раз у них более опасный в атаке соперник, чем все предыдущие.

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    Чили

    Команда Чили была лидером квартета C до последнего тура с показателем в шесть очков, шесть забитых и одним пропущенным голом. Они выиграли у Японии 4:0 и Эквадора 2:1.

    Тем не менее, в итоге первое место ей удержать не удалось. Все потому, что в заключительном туре действующий чемпион Южной Америки уступил своему главному конкуренту в группе Уругваю.

    При этом благоприятный счет 0:0, который приносил победу в группе, сохранялся до 82-й минуты. Именно тогда голом отличился Эдинсон Кавани, поэтому соотечественникам наставника чилийцев Рейнальдо Руэды в четвертьфинале будет непросто.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, а ничья — в 3,00.

    Проход «Кофейщиков» соответствует «кэфу» 1,61, а «Ла Роха» — 2,20.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,50. 0

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    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 5.00) и ставки на тоталы в четвертьфинальном матче Кубка Америки 29 июня 2019 года. Прогноз на Колумбия — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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