Колумбия — Чили. Прогноз (к. 5.00) и ставки на тоталы в четвертьфинальном матче Кубка Америки 29 июня 2019 года

В субботу состоится одна из четырех игр первой стадии плей-офф Копа Америка, в которой встретятся сборные Колумбии и Чили. За путевку в полуфинал команды будут сражаться в Сан-Паулу. В 02:00 по мск прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Колумбия — Чили.

Колумбия

Сборная Колумбии — одна из четырех команд турнира, которая еще не терпела ни одного поражения в рамках текущего розыгрыша. Более того, она еще ни разу не сыграла даже вничью.

Из своей группы B коллектив вышел с первой строчки, набрав девять очков. Напомним, что «Кофейщики» выиграли у Аргентины 2:0, а также дважды 1:0 — у Катара и Парагвая.

Что еще примечательно и важно — подопечные Карлуша Кейруша еще не пропустили ни одного мяча на этом турнире. Правда, на сей раз у них более опасный в атаке соперник, чем все предыдущие.

Чили

Команда Чили была лидером квартета C до последнего тура с показателем в шесть очков, шесть забитых и одним пропущенным голом. Они выиграли у Японии 4:0 и Эквадора 2:1.

Тем не менее, в итоге первое место ей удержать не удалось. Все потому, что в заключительном туре действующий чемпион Южной Америки уступил своему главному конкуренту в группе Уругваю.

При этом благоприятный счет 0:0, который приносил победу в группе, сохранялся до 82-й минуты. Именно тогда голом отличился Эдинсон Кавани, поэтому соотечественникам наставника чилийцев Рейнальдо Руэды в четвертьфинале будет непросто.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, а ничья — в 3,00.

Проход «Кофейщиков» соответствует «кэфу» 1,61, а «Ла Роха» — 2,20.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,50. 0