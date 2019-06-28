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    Сможет ли сборная ЮАР взять три очка в игре с Намибией?

    ЮАР — Намибия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка африканских наций 28 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз на ЮАР — Намибия
    Лебоганг Мотхиба
    В пятницу, 28 июня, в поединке второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР сыграет с командой Намибии. Начало поединка — в 23:00 по Москве. Прогноз на ЮАР — Намибия.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа D 28 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 6.50
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    ЮАР

    Национальная команда ЮАР в первом туре Кубка африканских наций-2019 минимально проиграла сборной Кот-д'Ивуар со счетом 0:1, пропустив в середине второй половины игры.

    «Бафана-бафана» в отборочном турнире к континентальному первенству заняли второе место в своем квартете. Отстали на очко от Нигерии, но опередили с большим отрывом Ливию и Сейшелы.

    В квалификации южно-африканцы не проиграли ни одной встречи, сыграв три раза вничью при трех победах, забили в этих поединках 11 голов, а пропустили всего лишь два.

    Затем они участвовали на домашнем COSAFA Cup, где заняли пятое место, а перед финальной частью КАН-2019 провели только одну товарищескую игру, где разошлись миром с Ганой (0:0).

    В 2017 году сборная ЮАР не принимала участие в финальной части турнира, не пройдя квалификацию, а в 2015 году прекратила борьбу на групповом этапе.

    Намибия

    Сборная Намибии также стартовала на этом турнире с минимального поражения, уступив команде Марокко (0:1). Единственный мяч намибийцы пропустили в самом конце игры, забив в свои ворота.

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    «Храбрые воины» на отборочном этапе финишировали на втором месте. Отстали на один балл от первой Гвинеи-Бисау, но опередили Мозамбик только по дополнительным показателям, а четвертую Замбию всего лишь на один пункт.

    В квалификационном розыгрыше они соблюли полный паритет, по два раза выиграв, сыграв вничью и проиграв, разница мячей в тех играх — 5:7.

    Перед КАН-2019 Намибия приняла участие в COSAFA Cup, прошедшем в ЮАР, где закончила выступление на групповой стадии.

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    • Для намибийцев это уже третье появление в финальной части Кубка африканских наций. На предыдущих двух розыгрышах (последний раз в 2008 году) они не смогли выйти из группы.

    В прошлом году эти команды встречались в рамках COSAFA Cup. И тот поединок принес разгромную победу ЮАР со счетом 4:1.

    Прогноз на ЮАР — Намибия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной ЮАР. На ее победу предлагают — 1.60.

    На победу национальной команды Намибии дают — 6.20, ничья оценена — в 3.80.

    Южно-африканцам для продолжения борьбы за выход в четвертьфинал турнира необходимо брать три очка. Думаем, что они смогут это сделать. 0

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    ЮАР — Намибия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка африканских наций 28 июня 2019 года. Прогноз на ЮАР — Намибия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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