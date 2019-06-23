Катар — Аргентина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 23 июня 2019 года

В воскресенье, 23 июня, сборная Катара сыграет с командой Аргентины в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Порту-Алегри, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Катар — Аргентина.

Катар

Футболисты сборной Катара сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Америки, имея на своем счету всего один балл.

В первом туре группового этапа «бордовые» сыграли вничью с Парагваем (2:2), притом вплоть до 68-й минуты они уступали 0:2, но сумели отыграться.

Затем подопечные Феликса Баса Санчеса потерпели поражение от Колумбии (0:1), пропустив единственный гол на 86-й минуте.

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В заключительном туре группового этапа Катар может устроить и ничья, но в таком случае также потребуется победа Колумбии над Парагваем с разницей хотя бы в два мяча.

Аргентина

Сборная Аргентины неожиданно расположилась на последней строчке в турнирной таблице после двух сыгранных туров.

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На Кубке Америки «бело-голубые» стартовали с поражения от Колумбии (0:2), пропустив оба мяча во втором тайме.

После этого подопечные Лионеля Скалони разошлись миром с Парагваем (1:1), ответив на гол Рихарда Санчеса точным ударом Лионеля Месси с пенальти.

Ничья в третьем туре точно не позволит Аргентине подняться выше третьего места, а вот победа может сразу вывести в четвертьфинал, если Парагвай не обыграет Колумбию.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Аргентины — 1.28, победа сборной Катара — 12.50, ничья — 5.20.

Ситуация вынуждает «бело-голубых» активно идти вперед, но «бордовые» точно не сдадутся, ведь тоже имеют шансы пройти дальше.

Чемпионы Азии неплохо проявили себя в двух стартовых матчах Кубка Америки, так что, как нам кажется, должны дать бой Лионелю Месси с компании.

Аргентина сейчас явно разбалансирована, а во внезапное чудо мы не верим. Наш прогноз — «победа сборной Катара с форой +1,5» за 2.03.

Также можно присмотреться к ставке «ничья хотя бы в одном из таймов», которая принимается с коэффициентом 1.78. 0