Катар — Аргентина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 23 июня 2019 года

Катар
Футболисты сборной Катара сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Америки, имея на своем счету всего один балл.
В первом туре группового этапа «бордовые» сыграли вничью с Парагваем (2:2), притом вплоть до 68-й минуты они уступали 0:2, но сумели отыграться.
Затем подопечные Феликса Баса Санчеса потерпели поражение от Колумбии (0:1), пропустив единственный гол на 86-й минуте.
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В заключительном туре группового этапа Катар может устроить и ничья, но в таком случае также потребуется победа Колумбии над Парагваем с разницей хотя бы в два мяча.
Аргентина
Сборная Аргентины неожиданно расположилась на последней строчке в турнирной таблице после двух сыгранных туров.
На Кубке Америки «бело-голубые» стартовали с поражения от Колумбии (0:2), пропустив оба мяча во втором тайме.
После этого подопечные Лионеля Скалони разошлись миром с Парагваем (1:1), ответив на гол Рихарда Санчеса точным ударом Лионеля Месси с пенальти.
Ничья в третьем туре точно не позволит Аргентине подняться выше третьего места, а вот победа может сразу вывести в четвертьфинал, если Парагвай не обыграет Колумбию.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Аргентины — 1.28, победа сборной Катара — 12.50, ничья — 5.20.
Ситуация вынуждает «бело-голубых» активно идти вперед, но «бордовые» точно не сдадутся, ведь тоже имеют шансы пройти дальше.
Чемпионы Азии неплохо проявили себя в двух стартовых матчах Кубка Америки, так что, как нам кажется, должны дать бой Лионелю Месси с компании.
Аргентина сейчас явно разбалансирована, а во внезапное чудо мы не верим. Наш прогноз — «победа сборной Катара с форой +1,5» за 2.03.
Также можно присмотреться к ставке «ничья хотя бы в одном из таймов», которая принимается с коэффициентом 1.78. 0