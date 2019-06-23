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    Избежит ли Аргентина вылета из Кубка Америки?

    Катар — Аргентина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 23 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Катара Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз на Катар — Аргентина
    Лионель Месси
    В воскресенье, 23 июня, сборная Катара сыграет с командой Аргентины в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Порту-Алегри, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Катар — Аргентина.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.50
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    Катар

    Футболисты сборной Катара сохраняют шансы на выход в плей-офф Кубка Америки, имея на своем счету всего один балл.

    В первом туре группового этапа «бордовые» сыграли вничью с Парагваем (2:2), притом вплоть до 68-й минуты они уступали 0:2, но сумели отыграться.

    Затем подопечные Феликса Баса Санчеса потерпели поражение от Колумбии (0:1), пропустив единственный гол на 86-й минуте.

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    В заключительном туре группового этапа Катар может устроить и ничья, но в таком случае также потребуется победа Колумбии над Парагваем с разницей хотя бы в два мяча.

    Аргентина

    Сборная Аргентины неожиданно расположилась на последней строчке в турнирной таблице после двух сыгранных туров.

    Все прогнозы на футбол

    На Кубке Америки «бело-голубые» стартовали с поражения от Колумбии (0:2), пропустив оба мяча во втором тайме.

    После этого подопечные Лионеля Скалони разошлись миром с Парагваем (1:1), ответив на гол Рихарда Санчеса точным ударом Лионеля Месси с пенальти.

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    • Ничья в третьем туре точно не позволит Аргентине подняться выше третьего места, а вот победа может сразу вывести в четвертьфинал, если Парагвай не обыграет Колумбию.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Аргентины — 1.28, победа сборной Катара — 12.50, ничья — 5.20.

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    Ситуация вынуждает «бело-голубых» активно идти вперед, но «бордовые» точно не сдадутся, ведь тоже имеют шансы пройти дальше.

    Чемпионы Азии неплохо проявили себя в двух стартовых матчах Кубка Америки, так что, как нам кажется, должны дать бой Лионелю Месси с компании.

    Аргентина сейчас явно разбалансирована, а во внезапное чудо мы не верим. Наш прогноз — «победа сборной Катара с форой +1,5» за 2.03.

    Также можно присмотреться к ставке «ничья хотя бы в одном из таймов», которая принимается с коэффициентом 1.78. 0

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    Катар — Аргентина. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка Америки по футболу 23 июня 2019 года. Прогноз на Катар — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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