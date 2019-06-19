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    Что будет с результативностью в матче Боливия — Перу?

    Боливия — Перу. Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Боливия — Перу
    Джефферсон Фарфан
    Второй тур группового этапа Копа Америка начнется поединком сборных Боливии и Перу. Команды выйдут на поле «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Катать мяч начнут в 00:30 по мск. Прогноз на Боливия — Перу.

    Боливия

    После первого тура Боливия оказалась на последней строчке. Сборная уступила Бразилии со счетом 3:0. Если «зеленым» удастся победить во втором туре, то у них появятся отличные шансы на выход в плей-офф.

    К слову, с группы в последний раз коллектив выходил в 2015 году, набрав 4 пункта. В 2016 году команда закончила свое участие на групповой стадии, проиграв все 3 матча.

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    На данный момент боливийцы имеют 4-матчевую серию поражений. Без побед они оставались в последних 8 выступлениях. К тому же Боливия пропускала в 5 играх кряду, причем первой, а в 4 прошлых не смогла забить.

    Перу

    Сборная Перу является одним из претендентов на 2 место в группе A. На данный момент у команды 1 набранный балл. Венесуэла сзади, но она имеет такую же статистику. Учитывая, что соперник будет играть с Бразилией, победа над Боливией может подарить шансы на отрыв от преследователя.

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    «Бело-красные» неплохо выступили в прошлой игре даже несмотря на счет 0:0. Футболисты перуанской сборной много били по воротам — 17 ударов в общем и 5 в створ. Причем все 5 оказались довольно опасными, и голкиперу Венесуэлы приходилось вступать в игру.

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    • Повреждение в стартовом поединке получил основной центральный защитник Самбрано. Возможно, что ему дадут отдохнуть. Остальные футболисты вроде бы готовы к выступлению.

    Прогноз

    «Инки» в последнее время хорошо выступают против Боливии. Беспроигрышная серия составляет 8 матчей, а в 3 последних команда праздновала победу.

    Также примечательно, что боливийцы пропускали в 5 последних очных встречах. В 4 из 5 игр голы залетали в сетку ворот обоих коллективов.

    Перу считают главным претендентом на победу в этой встрече. Коэффициенты составляют 7.40 и 1.51 соответственно. На ничью дают 4.20.

    Последние результаты «зеленых» показывают, что на данный момент у них есть проблемы. «Инки» постараются выжать максимум из этого поединка, чтобы обеспечить себе выход из группы.

    Только в 1 из 6 поединков между этими сборными забивалось больше 3 мячей. «В матче будет забито 2-3 гола» — такой прогноз мы даем на стартовый матч 2 тура. Коэфф составляет 2.00. 0

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    Боливия — Перу. Прогноз (к. 2.00) и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 19 июня 2019 года. Прогноз на Боливия — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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