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    Порадуют ли голами сборные Аргентины и Колумбии?

    Аргентина — Колумбия. Прогноз (к. 2.18) на тоталы в матче Кубка Америки по футболу 16 июня 2019 года

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    Прогноз на Аргентина — Колумбия
    Лионель Месси
    В воскресенье, 16 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии в рамках группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Салвадоре на арене «Фонте-Нова», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Колумбия.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 16 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.45
  • Играть!
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    Аргентина

    Сборная Аргентины приехала на Кубок Америки в статусе одного из фаворитов. На данный момент ее шансы на триумф оцениваются коэффициентом 4.50.

    Как известно, на ЧМ-2018 «бело-голубые» дошли до 1/8 финала, где проиграли Франции (3:4). После этого пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли, место которого занял Лионель Скалони.

    Под руководством нового тренера команда дважды обыграла Мексику (2:0 и 2:0), победила Гватемалу (3:0), Ирак (4:0), Марокко (1:0) и Никарагуа (5:1). В то же время аргентинцы проиграли Бразилии (0:1) и Венесуэле (1:3), а также разошлись миром с Колумбией (0:0).

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    Колумбия

    Сборная Колумбии замыкает четверку основных претендентов на победу в Кубке Америки. Коэффициент на то, что она завоюет трофей, составляет 11.00.

    На чемпионате мира в России «кофейщики» тоже добрались до 1/8 финала, проиграв Англии по пенальти (1:1, 3:4 — по пенальти).

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    В начале 2019 года сборную Колумбии возглавил опытный португальский специалист Карлуш Кейруш, под руководством которого команда обыграла Японию (1:0), Панаму (3:0) и Перу (3:0), а также проиграла Южной Корее (1:2).

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    • Единственной серьезной потерей для колумбийцев стал Хуан Кинтеро, получивший травму. Остальные ведущие футболисты находятся в строю.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «бело-голубым»: победа сборной Аргентины — 2.26, победа сборной Колумбии — 3.50, ничья — 3.10.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Встреча привлекает повышенный интерес, поскольку сыграют лидеры группы, которые с большой долей вероятности выйдут в плей-офф.

    В сентябре прошлого года команды встречались друг с другом, тогда их матч завершился нулевой ничьей.

    Подобного сценария мы ждем и в этот раз. Несмотря на наличие звездных форвардов в составе обеих команд, мы считаем, что сборные сыграют прагматично, не идя на риск, тем более на старте турнира. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2» за 2.18.

    Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83. 0

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    Аргентина — Колумбия. Прогноз (к. 2.18) на тоталы в матче Кубка Америки по футболу 16 июня 2019 года. Прогноз на Аргентина — Колумбия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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