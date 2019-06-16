Аргентина — Колумбия. Прогноз (к. 2.18) на тоталы в матче Кубка Америки по футболу 16 июня 2019 года

В воскресенье, 16 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Колумбии в рамках группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Салвадоре на арене «Фонте-Нова», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Колумбия.

Аргентина

Сборная Аргентины приехала на Кубок Америки в статусе одного из фаворитов. На данный момент ее шансы на триумф оцениваются коэффициентом 4.50.

Как известно, на ЧМ-2018 «бело-голубые» дошли до 1/8 финала, где проиграли Франции (3:4). После этого пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли, место которого занял Лионель Скалони.

Под руководством нового тренера команда дважды обыграла Мексику (2:0 и 2:0), победила Гватемалу (3:0), Ирак (4:0), Марокко (1:0) и Никарагуа (5:1). В то же время аргентинцы проиграли Бразилии (0:1) и Венесуэле (1:3), а также разошлись миром с Колумбией (0:0).

В Бразилию сборная Аргентины приехала сильнейшим составом. Настораживает лишь отсутствие опытных голкиперов, которые бы провели больше пяти матчей на международном уровне.

Колумбия

Сборная Колумбии замыкает четверку основных претендентов на победу в Кубке Америки. Коэффициент на то, что она завоюет трофей, составляет 11.00.

На чемпионате мира в России «кофейщики» тоже добрались до 1/8 финала, проиграв Англии по пенальти (1:1, 3:4 — по пенальти).

В начале 2019 года сборную Колумбии возглавил опытный португальский специалист Карлуш Кейруш, под руководством которого команда обыграла Японию (1:0), Панаму (3:0) и Перу (3:0), а также проиграла Южной Корее (1:2).

Единственной серьезной потерей для колумбийцев стал Хуан Кинтеро, получивший травму. Остальные ведущие футболисты находятся в строю.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «бело-голубым»: победа сборной Аргентины — 2.26, победа сборной Колумбии — 3.50, ничья — 3.10.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Встреча привлекает повышенный интерес, поскольку сыграют лидеры группы, которые с большой долей вероятности выйдут в плей-офф.

В сентябре прошлого года команды встречались друг с другом, тогда их матч завершился нулевой ничьей.

Подобного сценария мы ждем и в этот раз. Несмотря на наличие звездных форвардов в составе обеих команд, мы считаем, что сборные сыграют прагматично, не идя на риск, тем более на старте турнира. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2» за 2.18.

Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.83. 0