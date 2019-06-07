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    Дания и Ирландия снова не забьют много голов

    Дания — Ирландия. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Ирландии
    Прогноз на Дания — Ирландия
    Лассе Шене
    В пятницу сборная Дании сыграет со сборной Ирландии в рамках отборочного цикла к Евро-2020. Матч 3 тура квалификации будет судить турецкий арбитр Джюнейт Чакыр. Свисток прозвучит в 21:45 по Москве. Прогноз на Дания — Ирландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 6.00
  • Играть!
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    Дания

    Датчане сыграли лишь один матч, и сейчас команда занимает 3 место в группе. Впереди Швейцария и Ирландия, которые опережают сборную Дании на 3 и 5 очков соответственно. При этом данные соперники сыграли на один поединок больше.

    Первый тур «алая гвардия» пропустила и уже во втором встретилась со Швейцарией. Проигрывая по ходу встречи 3:0 хозяева сумели отыграться за 10 минут и тем самым заработать первое очко на турнире.

    За 5 дней до этого Дания провела товарищеский матч с Косово. Там тоже была зафиксирована ничья (2:2). Вообще это уже третья ничья кряду. Еще одна мировая была зафиксирована в заключительной для «красно-белых» встрече на турнире Лиги наций. Там коллектив встречался с ирландцами (0:0).

    Ирландия

    Ирландия является лидером группы D. У гостей 6 очков на счету. В марте команда провела два отборочных поединка. «Парни в зеленом» одолели сборную Грузии и сборную Гибралтара. В обоих случаях счет на табло был одинаковым — 1:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Таким образом, на данный момент у ирландского коллектива ни одного пропущенного мяча на турнире. Именно поэтому разница мячей составляет +2. Такая же статистика голов у Швейцарии, которая отстает от «зеленой армии» на 2 пункта.

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    • Стоит добавить, что для ирландцев эти две победы сыграли важную роль. Перед ней команда не могла выиграть 6 матчей подряд — 2 поражения и 4 ничьи.

    Прогноз

    Несмотря на то, что Ирландия возглавляет турнирную таблицу группы D, фаворитом этой пары сборная не является. Букмекеры отдали это звание датчанам — 1.58 против 7.00.

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    Обе команды встречались дважды в Лиге наций прошлого года. Во всех двух играх не было забито ни одного мяча. «Зеленые» любят сушить игру, предлагая верховой и силовой стиль футбола. Так что не исключено, что в этот раз общий тотал поединка снова окажется меньше 2.5.

    Наш прогноз — тотал меньше 2. Коэффициент на этот исход составляет 1.96. 0

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