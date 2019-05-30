«ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 30 мая 2019 года

30 мая в Вашингтоне состоится поединок между командами Восточной конференции — клубами «ДС Юнайтед» и «Чикаго Файр». Матч состоится на арене «Ауди Филд» и начнется в 3:00 по мск. Прогноз на «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр».

«ДС Юнайтед»

Клуб является лидером Восточной конференции. У него 25 очков после 15 сыгранных матчей. Однако у ближайшего преследователя — «Филадельфии Юнион» — еще игра в запасе и при этом команда отстает от «ДС Юнайтед» на один пункт. Так что в предстоящей игре хозяевам нужно обязательно набирать 3 очка.

Стоит также отметить, что в общем зачете обеих конференций «черно-красные» отстают от лидера на 9 очков. Так что пока клуб-рекордсмен по количеству заработанных Supporters’ Shield является лишь претендентом, и то не основным.

Все прогнозы на футбол

В последних трех турах команда Уэйна Руни, который является лучшим бомбардиром «ДС» с 8 голами, откровенно разочаровала. Серия началась с ничьи с «Торонто» (0:0). Затем она продолжилась поражением от «Хьюстон Динамо» (2:1) и в прошлый раз была мировая с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

Ну и можно отметить товарищескую встречу с испанским «Бетисом», где «Юнайтед» уступил 2:5.

Последняя статистика гласит, что в прошлых двух играх лиги МЛС забивал лишь Руни. Также известно, что коллектив одержал две победы подряд на домашнем стадионе. Хотя из 7 домашних игр команда выиграла только четыре.

«Чикаго Файр»

«Чикаго» на 8 строчке с 17 очками. У седьмого «Торонто» такое же количество очков и на одну игру меньше. Так что гостям тоже нельзя проигрывать, чтобы не отставать от конкурента.

С победами сейчас у «парней в красном» не густо — всего 2 «виктории» в 7 последних встречах. В прошлый раз коллектив сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» 1:1 и перед этим уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» 4:1.

Особенно печальная статистика у клуба на выезде. La Maquina Roja не выиграли ни одного выездного поединка, а их уже шесть. «Чикаго» уступил четыре раза и дважды сыграл вничью. «Файр» проиграли 12 из 15 последних матчей, проведенных на чужом поле.

Проблем гостям добавит отсутствие Николаса Гайтана, который успел забить 3 гола в 9 матчах. А вообще лучшими бомбардирами коллектива считаются Неманья Николич и Си Джей Сапонг. У них по 5 забитых мячей.

Прогноз

Безусловно «ДС Юнайтед» является фаворитом этого противостояния. Букмекеры прямо на это намекают соотношением коэффициентом 1.99 и 3.60.

Последняя встреча этих соперников прошла «сухо», поскольку завершилась со счетом 0:0. «Юнайтед» выиграли 5 из 6 последних домашних игр против «Чикаго», один раз клуб уступил со счетом 0:1. В остальных 5 случаях хозяева забивали не менее двух голов.

«Черно-красным» надо побеждать и они умеют это делать с «Чикаго», поэтому мы ставим на их успех. Также делаем ставку на то, что «ДС» забьет больше одного мяча. Коэффициент — 1.89. 0