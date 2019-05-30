ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеИтоги уик-энда. Вопросы по Вальверде и Ковачу, восхваление «Аталанты» Артем ДзюбаИтоги сезона РПЛ: новый чемпион, старые проблемы Дарья Касаткина«Ролан Гаррос». Касаткина и дель Потро преодолели первый раунд
  • 13:35
    • Касаткина одержала победу на старте «Ролан Гаррос»
  • 13:23
    • Стали известны составы групп ЧМ-2020
  • 13:08
    • ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
  • 10:38
    • «Атлетико» приобрел защитника «Порту»
  • 10:17
    • Чалов — лучший игрок 30-го тура РПЛ
  • 09:16
    • Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии
  • 08:49
    • Дюрант не сыграет в первом матче с «Торонто»
    Все новости спорта

    Прервет ли «ДС Юнайтед» свою безвыигрышную серию?

    «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 30 мая 2019 года

    MLS
    Прогноз на «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр»
    Уэйн Руни
    30 мая в Вашингтоне состоится поединок между командами Восточной конференции — клубами «ДС Юнайтед» и «Чикаго Файр». Матч состоится на арене «Ауди Филд» и начнется в 3:00 по мск. Прогноз на «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр».

    «ДС Юнайтед»

    Клуб является лидером Восточной конференции. У него 25 очков после 15 сыгранных матчей. Однако у ближайшего преследователя — «Филадельфии Юнион» — еще игра в запасе и при этом команда отстает от «ДС Юнайтед» на один пункт. Так что в предстоящей игре хозяевам нужно обязательно набирать 3 очка.

    Стоит также отметить, что в общем зачете обеих конференций «черно-красные» отстают от лидера на 9 очков. Так что пока клуб-рекордсмен по количеству заработанных Supporters’ Shield является лишь претендентом, и то не основным.

    Все прогнозы на футбол

    В последних трех турах команда Уэйна Руни, который является лучшим бомбардиром «ДС» с 8 голами, откровенно разочаровала. Серия началась с ничьи с «Торонто» (0:0). Затем она продолжилась поражением от «Хьюстон Динамо» (2:1) и в прошлый раз была мировая с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

    Ну и можно отметить товарищескую встречу с испанским «Бетисом», где «Юнайтед» уступил 2:5.

    Последняя статистика гласит, что в прошлых двух играх лиги МЛС забивал лишь Руни. Также известно, что коллектив одержал две победы подряд на домашнем стадионе. Хотя из 7 домашних игр команда выиграла только четыре.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго» на 8 строчке с 17 очками. У седьмого «Торонто» такое же количество очков и на одну игру меньше. Так что гостям тоже нельзя проигрывать, чтобы не отставать от конкурента.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    С победами сейчас у «парней в красном» не густо — всего 2 «виктории» в 7 последних встречах. В прошлый раз коллектив сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» 1:1 и перед этим уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» 4:1.

    Особенно печальная статистика у клуба на выезде. La Maquina Roja не выиграли ни одного выездного поединка, а их уже шесть. «Чикаго» уступил четыре раза и дважды сыграл вничью. «Файр» проиграли 12 из 15 последних матчей, проведенных на чужом поле.

  • Трансферный дайджест. 21-27 мая
  • Где окажется капитан «Аякса», покинет ли «Пари Сен-Жермен» главная звезда клуба, сменит ли клуб Смолов и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Проблем гостям добавит отсутствие Николаса Гайтана, который успел забить 3 гола в 9 матчах. А вообще лучшими бомбардирами коллектива считаются Неманья Николич и Си Джей Сапонг. У них по 5 забитых мячей.

    Прогноз

    Безусловно «ДС Юнайтед» является фаворитом этого противостояния. Букмекеры прямо на это намекают соотношением коэффициентом 1.99 и 3.60.

    Последняя встреча этих соперников прошла «сухо», поскольку завершилась со счетом 0:0. «Юнайтед» выиграли 5 из 6 последних домашних игр против «Чикаго», один раз клуб уступил со счетом 0:1. В остальных 5 случаях хозяева забивали не менее двух голов.

    «Черно-красным» надо побеждать и они умеют это делать с «Чикаго», поэтому мы ставим на их успех. Также делаем ставку на то, что «ДС» забьет больше одного мяча. Коэффициент — 1.89. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.07
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 15:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Португалия U20 — Аргентина U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Панама U20 — Франция U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЮАР U20 — Южная Корея U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия U20 — Япония U20
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Мексика U20
  • Завтра в 19:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Таити U20
  • Завтра в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Сенегал U20 — Польша U20
  • Завтра в 21:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Послезавтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Массимилиано Аллегри
  • «Ювентус» расстался с любимым тренером. Аллегри захотел большего
    • 18:55 22/05/2019     «Тамбов»
  • «Сочи» и «Тамбов» идут на штурм РПЛ
    • 02:24 26/05/2019     Федор Смолов
  • Трансферный дайджест. 21-27 мая
    • Вчера в 13:55
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 30 мая 2019 года. Прогноз на «ДС Юнайтед» — «Чикаго Файр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. «Бостон» с победы начал серию против «Сент-Луиса»Результат первого матча финала Кубка Стэнли 28 мая 08:220
  • 08:34
    • «Вашингтон» выступил с заявлением по делу Кузнецова
  • 08:07
    • СМИ: Гаттузо покинет пост главного тренера «Милана»
  • 15:14
    • «Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
    Лионель Месси Футбол После кубковых разочарований «Барселона» готовится к лету потрясенийКак изменится каталонский клуб, проваливший кубковый сезон? Вчера в 21:190
  • Экспресс дня

  • Хачанов успешно стартует на «Ролан Гаррос»
  • 4.07
    •
  • 14:47
    • Дель Потро пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции
  • 14:36
    • Воспитанник «Спартака» перешел в болгарский ЦСКА
  • 14:20
    • Кейта не сыграет в финале Лиги чемпионов
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 21-27 маяГде окажется капитан «Аякса», покинет ли «Пари Сен-Жермен» главная звезда клуба, сменит ли клуб Смолов и другие трансферные новости последних дней Вчера в 13:550
  • 14:06
    • Погребняк продлит контракт с «Уралом»
  • 13:50
    • «Барселона» в ближайшее время объявит об отставке Вальверде
  • 23:14
    • Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие