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    Добудет ли «Арсенал» билет в Лигу чемпионов?

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на финал Лиги Европы 29 мая 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Арсенал»
    «Челси» — «Арсенал»: фрагмент матча АПЛ
    В среду, 29 мая, в финальном поединке Лиги Европы сразятся две лондонские команды — «Челси» и «Арсенал». Встреча, которая состоится в Баку на Олимпийском стадионе, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Челси» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Финал 29 Мая 2019 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:00 Арсенал Арсенал
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    «Челси»

    У «аристократов» на данный момент рекордная 17-матчевая беспроигрышная серия в Лиге Европы, в которой они 14-ть встреч выиграли и три игры свели вничью.

    На стадии плей-офф в этом розыгрыше второго по значимости европейского турнира «синие» выбили из турнира шведский «Мальме», украинское «Динамо», чешскую «Славию» и немецкий «Айнтрахт».

    С первыми тремя оппонентами «Челси» не испытал особых проблем, обыграв этих соперников в двух поединках. А вот немцев англичане прошли только по пенальти (обе игры закончились по 1:1).

    В завершившийся АПЛ подопечные Маурицио Сарри заняли третье место, выдав на финише сезона 8-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

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    • В лазарете команды находятся защитник Антонио Рудигер, полузащитники Н’Голо Канте и Робен Лофтус-Чик, а также форвард Каллум Хадсон-Одой.

    «Арсенал»

    «Канониры» на стадии выбывания начали с поражения от белорусского БАТЭ со счетом 0:1, но в ответной игре взяли убедительный реванш — 3:0.

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    На следующем этапе дружина Унаи Эмери также в первой игре уступила французскому «Ренну» (1:3), а в ответной встрече смогла добыть нужный результата — 3:0.

    В четвертьфинале и полуфинале Лиги Европы «красно-белые» не испытали особых проблем с итальянским «Наполи» и испанской «Веленсией», одолев эти команды в обеих поединках.

    «Арсенал» по итогам сезона занял в АПЛ только пятое место, уступив четвертой лигачемпионвской позиции всего лишь один пункт. На финише «канониры» выиграли три игры при одной ничьей.

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    • Из-за травм предстоящий матч пропустят защитники Эктор Беллерин и Роб Холдинг, хавбеки Аарон Рэмзи и Денис Суареса, а также форвард Дэнни Уэлбека. Генрих Мхитарян не сыграет по политическим мотивам.

    В закончившемся розыгрыше АПЛ эти команды обменялись домашними победами. На «Стэмфорд Бридж» «пенсионеры» победили — 3:2, на «Эмирейтс» «канониры» взяли реванш — 2:0.

    Прогноз на «Челси» — «Арсенал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Челси». На их победу в основное время предлагают — 2.50.

    На победу «Арсенала» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

    Победа в турнире: «Челси» — 1.79; «Арсенала» — 2.10.

    Обе команды подошли в финальному поединку в хорошей форме и с определенными проблемами с составами. Считаем, что трофей возьмет тот, кому он больше нужен. А именно «Арсенал», который благодаря победе в ЛЕ добудет путевку в Лигу чемпионов. 0

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    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на финал Лиги Европы 29 мая 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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