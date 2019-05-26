«Зенит» — «Енисей». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 30 тура чемпионата России 26 мая 2019 года

Питерскому «Зениту» выпало сыграть в конце сезона с «Енисеем». Матч 30 тура РПЛ будет проводиться, как и всегда, на «Газпром Арене». Свисток о начале игры будет дан в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Енисей».

«Зенит»

«Мешки» уже все решили для себя в этом сезоне. Они квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов и получили золото РПЛ. После 29 туров на счету команды 61 очко. В действительности эта игра уже не играет никакой роли для хозяев, хотя они, скорее всего, желают закончить сезон на позитиве.

«Питерцы» имеют возможность исправиться за выездное поражение от «Ростова» в прошлом туре со счетом 1:0. Проиграть напоследок второй матч кряду было не в духе чемпиона России. К слову, это было первое фиаско во второй части чемпионского пути «сине-бело-голубые».

Все прогнозы на РПЛ

Из 12 поединков команда выиграла 8 и еще в трех случаях играла вничью. В среднем клуб забивает по 2 мяча за игру, так что с результативностью у «Зенита» все в порядке. Ну, наверное, несложно много забивать, если в составе сразу 3 форварда с высоким уровнем КПД. Дзюба оформил 8 мячей, Дриусси забил 9, а у Сердара Азмуна 12 голов.

Стоит добавить, что «зенитчики» выиграли 6 последних домашних матчей, при этом забивая в каждом не менее 2 мячей.

Встречу пропустит Маркизио из-за травмы. Вследствие дисквалификации на трибунах окажется Ригони. Есть вопросы по готовности Смольникова.

«Енисей»

«Енисей» уже одной ногой во втором дивизионе, поэтому каких-то особых амбиций у клуба, наверное, нет. За 29 игр команда сумела набрать всего лишь 20 пунктов, и это позволило ей занять только последнюю 16 строчку.

С победами во второй части сезона у красноярцев очень туго. Гости побеждали всего лишь дважды. А так на счету «Енисея» еще 6 поражений и 4 ничьи.

Все очень печально с выездами. За 14 сыгранных матчей 12 поражений. По одному разу клуб выигрывал и расписывал с соперником ничью. Да и пропускали гости часто. На чужих полях они набрали в сетку 29 мячей, и это при 8 забитых.

Прогноз

Букмекеры все понимают и поэтому дают следующие коэффициенты: 1.32 на победу «Зенита», 9.20 на победу «Енисей» и 5.90 на ничью.

Вероятность победы питерского клуба очень высокая. В составе хозяев сразу несколько футболистов, которые любят забивать. К тому же им нужно как-то оправдать себя за фиаско в прошлом туре. Рекомендуемая ставка — победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.80.

Также предлагаем вариант с индивидуальной результативностью Сердара Азмуна. Сейчас он отстает от главного бомбардира турнира — Федора Чалова из ЦСКА — на 1 гол. Таким образом, это может повлиять на его мотивацию в предстоящей игре. Прогноз — индивидуальный тотал Азмуна больше 0.5 с коэффициентом 1.80. 0