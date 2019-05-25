«Лос-Анджелес» — «Монреаль Импэкт». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч американской профессиональной лиги 25 мая 2019 года

Лидер Западной конференции «Лос-Анджелес» примет клуб «Монреаль Импэкт» в рамках регулярного первенства MLS. Матч, который будет проводиться на арене «Банк Калифорнии», начнется в 5:00 по Москве. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Монреаль Импэкт».

«Лос-Анджелес»

Новичок МЛС, который попал в лигу только в прошлом году, сейчас занимает первую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Более того, пока что клуб является главным претендентом на трофей Supporters’ Shield, поскольку из всех 24 команд у «калифорнийцев» больше всего очков (31 набранный балл).

Известный американский тренер Боб Брэдли, поработавший в АПЛ с клубом «Суонси», пока что доказывает свой профессионализм. «Лос-Анджелес» проиграл лишь 1 из 14 последних матчей. Уже 6 поединков кряду команда не знает вкуса поражений.

Все прогнозы на футбол

В 11 играх кряду клуб не пропускает больше одного гола. Небольшое количество пропущенных мячей — это одна из главных особенностей коллектива в этом сезоне. Также стоит добавить, что в 11 последних играх дома «черно-золотистые» забивали как минимум дважды. В 6 из 7 игр на своей арене подопечные Брэдли праздновали победу.

Травмированных нет и это еще один плюс. Лучший в составе безусловно мексиканец Карлос Вела, забивший 14 голов в 14 матчах.

«Монреаль Импэкт»

«Монреаль» является представителем Восточной конференции. На данный момент клуб занимает 3 место с 21 баллом в активе. В спину дышит «Атланта», да и до лидера таблицы — «Филадельфии Юнион» — всего 3 пункта. В общем, победа для «Импэкт» очень важна.

Клуб отличается тем, что в его составе нет ярко выраженного бомбардира. Пока что лучшими по количеству голов считаются Игнасио Пьятти и Сафир Тайдер. У них по 3 забитых мяча.

За 14 сыгранных поединков «Монреаль» одержал 6 побед. Также на счету команды 3 ничьи и 5 поражений. Три очка в этом сезоне коллектив чаще всего брал на чужом стадионе. Хотя в прошлый раз «Импэкт» проиграли последней команде Восточной конференции — «Цинциннати».

Последние результаты у гостей такие: 0:0 с «Нью-Инглэнд Революшн», поражение 2:1 от «Цинциннати», победа над «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 1:2, фиаско в матче с «Нью-Йорк Сити» 0:2 и успех с минимальным счетом 1:0 в противостоянии с «Чикаго Файр».

Проблемой может стать отсутствие основного защитника Виктора Кабреры.

Прогноз

Хозяева полноценные фавориты этой пары — 1.31 против 8.80. Ничейный исход предлагается с коэффициентом 5.60.

«Лос-Анджелес» уже побеждал «Монреаль». В прошлом году команда выиграла со счетом 3:5. В этот раз шансы очень высокие, учитывая отличную форму и талант тренера.

Считаем, что хозяева выиграют и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 1.80 0