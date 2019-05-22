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    «Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Кубка России 22 мая 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Урал»
    «Локомотив»
    В среду, 22 мая, в финале Кубка России московский «Локомотив» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч, который пройдет на «Самара Арене» в Самаре, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Кубок 22 Мая 2019 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 18:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Локомотив»

    В первом раунде Кубка России «железнодорожники» только в дополнительное время победили в Калининграде «Балтику», представляющую ФНЛ, со счетом 3:2.

    На стадии 1/8 финала москвичи в родных стенах разгромили красноярский «Енисей» (4:1), забив в каждом из таймов по два гола.

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    В четвертьфинале «Локомотив» прошел казанский «Рубин», победив в каждом из двух матчей со счетом 1:0. Домашний матч «Локо» провел перед зимним перерывом, а выездной — уже весной.

    В полуфинале подопечные Юрия Семина одолели «Ростов», сыграв 1:1 на своем поле и разгромив дончан со счетом 4:0 на выезде.

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    • После этого «Локомотив» провел репетицию финала Кубка, на выезде сыграв с «УРалом» в рамках РПЛ. Матч закончился вничью 2:2.

    После 29 туров «Локо» идет на втором месте в таблице РПЛ с 53 очками. Разница мячей 44-28. Лучший бомбардир с 11 голами — Антон Миранчук еще 8 мячей у Джефферсона Фарфана.

    «Урал»

    «Шмели» стартовали в этом розыгрыше Кубка с 1/16 финала, одолев на выезде выступающий в ПФЛ «Нефтехимик» со счетом 3:2.

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    В 1/8 финала «Урал» прошел выступающий в ФНЛ «Нижний Новгород», обыграв его на своей арене только по итогам дополнительного времени (2:0).

    В четвертьфинальном противостоянии с московским «Спартаком» в перовом поединке, прошедшем в Москве, команды сыграли вничью — 1:1, а дома екатеринбуржцы выиграли — 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В полуфинале уральцы на своем поле победили тульский «Арсенал» со счетом 1:0, а в гостях сыграли вничью 2:2, упустив преимущество в два мяча.

    В последнем матче «Урал», пропустив первым от «Локомотива», не рассыпался и играл агрессивно, упустив победу во многом благодаря сомнительному пенальти и удалению — 2:2.

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    • После 29 туров «Урал» идет на 11 месте в таблице РПЛ с 35 очками. Разница мячей 21-45. Лучший бомбардир с 6 голами — Эрик Бикфалви.

    В этом сезоне «Урал» еще не проигрывал «Локомотиву», победив в первом круге в Москве со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Локо» выиграл оба матча (2:1, 2:0). Команды встречались в финале Кубка-2017 — «Урал» проиграл со счетом 0:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу команды Юрия Семина в основное время дается коэффициент 1,80, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Урала» — 5,0.

    На победу «Локо» в Кубке дают коэффициент 1,35, а на успех «Урала» — 3,15.

    Екатеринбургский клуб не выигрывает уже пять матчей, сведя три последние встречи вничью 2:2. «Локомотив» успешно проводит финальный отрезок сезона, к тому же команда Юрия Семина опытный кубковый боец. Прогнозируем успех железнодорожников.

    Вряд ли матч будет таким же результативным, как встреча в Екатеринбурге. Скорее исход может решить единственный гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на финал Кубка России 22 мая 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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