«Сент-Этьен» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 37 тура чемпионата Франции 18 мая 2019 года

В 37 туре чемпионата Франции состоится поединок между «Сент-Этьеном» и «Ниццей». Примет этот матч стадион «Жоффруа Гишар». Начало события в 22:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ницца».

«Сент-Этьен»

В апреле «Зеленые» на своем поле одолели «Ним» (2:1) и на выезде спаслись от поражения в матче с «Амьеном» (2:2), после чего выдали серию из четыре побед подряд.

На своем поле «Сент-Этьен» одолел «Бордо» (3:0) и «Тулузу (2:0), а в гостях справился с "Реймсом" (2:0) и "Монако" (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем матче подопечные Жана-Луи Гассе уступили на своем поле "Монпелье" (0:1) и с 62 очками занимают 4-е место в таблице Лиги 1, на 4 очка отставая от третьего места, дающего путевку в ЛЧ.

Разница мячей 55-40, лучший бомбардир с 13 мячами — Вахби Хазри. В лазарете команды нападающие Ромен Амума, Луа Дьони и Кевин Монне-Паке, защитники Габриэл и Невен Суботич.

В первом круге "Сент-Этьен" упустил выездную победу — 1:1. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

"Ницца"

Клуб с лазурного побережья начал апрель с домашней победы над "Монпелье" (1:0), после чего миром разошелся с "Ренном" (0:0) на выезде.

Домашний матч с "Каном" завершился поражением со счетом 0:1, но уже в следующем матче на своем поле "Ницца" разгромила "Генгам" (3:0).

Два последних матча "Ницца" сыграла со счетом 1:1, сначала в Париже сумев сдержать ПСЖ, а затем на своем поле поделив очки с "Нантом".

Календарь и таблица Лиги 1

После 36 туров "Ницца" с 53 очками идет на 7-м месте и турнирной мотивации не имеет — в зону еврокубков ей не попасть. Разница мячей 38-32, лучший бомбардир Юсеф Атталь с 6 голами.

В лазарете команды защитники Кристоф Жалле, Готье Льорис, хавбеки Вилан Сиприен, Реми Вальтер, нападающие Мохамед Ламин Диаби и Мизьян Маолида.

Прогноз

Букмекеры считают "Сент-Этьен" фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 4,10, а на успех "Ниццы" — 5,50.

Хозяева имеют турнирную мотивацию, успешнее проводят финальный отрезок и выглядят явными фаворитами встречи и можно ожидать, что они не проиграют.

"Ницца" мало забивает, но и пропускает немного. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,05 и "Обе забьют — нет" за 1,95. 0