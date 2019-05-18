«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, в матче 29-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своей арене примут московский «Спартак». Игра, которая состоится на «Самара Арена», начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Спартак».

«Крылья Советов»

Самарцы начали апрель с выездных поражений от «Оренбурга» (1:3) и «Краснодара» (0:1).

Домашняя победа над «Рубином» (1:0) прервала трехматчевую победную серию, но начала новую, еще более неудачную.

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«Крылья» со счетом 0:1 уступили на выезде «Уралу» и дома «Динамо», после чего со счетом 2:4 были разгромлены в Петербурге «Зенитом».

Май начался с домашней ничьей с «Уфой» (1:1), а в последнем матче самарцы в Грозном уступили «Ахмату» (1:2).

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» с 28 очками расположился на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. До идущего 12-м «Динамо» — 3 очка. Разница мячей 24-38, лучший бомбардир с 5 голами — Максим Канунников.

В первом круге «Крылья» уступили в Москве со счетом 1:3. С тем же счетом самарцы проиграли годом ранее в домашнем четвертьфинале Кубка России. В домашнем матче РФПЛ они проиграли 0:4.

«Спартак»

В апреле «Спартак» потерпел домашнее поражение в дерби с ЦСКА (0:2), на выезде уступил «Ростову» (1:2) и одержал победу над «Енисеем» (2:0).

Затем московский клуб был разгромлен в Туле «Арсеналом» (3:0), после чего в отставку были отправлены спортивный директор и вице-президент клуба.

После этого «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1), упустив победу на последних минутах.

Календарь и таблица РПЛ

В последних матчах красно-белые победили со счетом 1:0 «Урал» в гостях, забив на последних минутах, и «Уфу» дома, забив быстрый гол и удержав победу.

После 28 туров РПЛ «Спартак» с 46 очками расположился на 4-м месте, на 4 очка отставая от идущего третьим «Краснодара».

Разница мячей 34-28, лучший бомбардир с 9 голами — Зе Луиш, еще 6 забил Луис Адриано.

В лазарете «Спартака» голкипер Артём Ребров и защитник Илья Кутепов.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,30, тогда как на ничью — 3,25, а на успех «Крыльев» — 3,35.

Самарский клуб вошел в пике и матч со «Спартаком» не выведет их из него. Прогнозируем, что «Спартак» не проиграет на выезде.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0