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    Позволит ли «Ахмат» выбраться «Крыльям» из зоны переходных матчей?

    «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 мая

    РПЛ Футбол России Ахмат Крылья Советов
    Прогноз на «Ахмат» — «Крылья Советов»
    Андрей Семенов
    В субботу, 11 мая, грозненский «Ахмат» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Крылья Советов».

    «Ахмат»

    Грозненский «Ахмат» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 36 очков.

    В текущем сезоне подопечные Рашида Рахимова одержали девять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В четырех последних матчах «Ахмат» обыграл «Анжи» (1:0), а также разошелся миром с «Краснодаром» (1:1), «Динамо» (0:0) и «Зенитом» (1:1).

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    После травм у грозненцев восстанавливаются полузащитники Анхель Вилькер и Михаил Гащенков.

    «Крылья Советов»

    Самарские «Крылья Советов» расположились на 13-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 28 баллами.

    На счету команды Миодрага Божовича восемь побед, четыре ничьи и 15 поражений.

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    В конце апреля «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:1), «Уралу» (0:1) и «Зениту» (2:4), а в начале мая сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

    В лазарете самарской команды находятся защитник Никита Чичерин и полузащитник Срджан Мияйлович.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ахмата» — 2.17, победа «Крыльев Советов» — 3.70, ничья — 3.10.

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    Грозненцы уже обезопасили себя от вылета, поэтому могут играть в свое удовольствие, что они и делают в последнее время.

    А вот самарцам очень нужны очки, чтобы избежать переходных матчей, но пока они их набирают с большим трудом.

    В этом сезоне «Ахмат» проиграл на своем поле только трем клубам из Москвы, в связи с чем мы даже не предполагаем, что «Крылья Советов» наберут три очка. Наш прогноз — «победа хозяев в один мяч или ничья» за 1.73.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2» за 2.05. В этом матче может быть больше силовой борьбы, чем опасных моментов. 0

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    «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 11 мая. Прогноз на «Ахмат» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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