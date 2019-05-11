«Нижний Новгород» — «Краснодар-2». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 11 мая 2019 года

«Нижний Новгород»
Нижегородцы начали апрель с выездной победы над «Химками» (2:0), после чего на своем поле уступили «Ротору» (1:3) и в Петербурге одолели «Зенит-2» (2:1).
Вернувшись домой, «Нижний Новгород» разошелся миром с «Балтикой» (0:0) и победил «Сибирь» (1:0), а в последнем матче на выезде проиграл «Армавиру» (1:3).
После 35 туров «Нижний Новгород» занимает 4-е место в таблице ФНЛ с 56 очками. До второго места, дающего прямую путевку в РПЛ, 11 очков, которые не отыграть за 3 оставшихся тура.
Разница мячей 35-29, лучший бомбардир с 8 голами — Максим Палиенко.
В первом круге «Нижний Новгород» победил в Краснодаре со счетом 2:0.
«Краснодар-2»
«Быки» в апреле победили на выезде «Спартак-2» со счетом 3:2, после чего выдали четырехматчевую безвыигрышную серию.
На своем поле кубанцы проиграли «Факелу» (1:2), на выезде были разгромлены «Химками» (0:3), а вернувшись домой разошлись миром с «Ротором» (0:0).
Поездка в Петербург обернулась разгромом от «Зенита-2» (2:5), а в последнем матче «Краснодар» победил на своем поле «Балтику» (2:1).
После 34 матчей ФНЛ «Краснодар-2» занимает 9-м место с 48 очками. Разница мячей 44-48, лучший бомбардир с 9 голами — Даниил Уткин.
Прогноз
Букмекеры считают «Нижний Новгород» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,20, а на успех «Краснодара-2» — 4,65.
Нижегородцы удачнее играют на выезде в последних матчах, но у кубанцев неудачная полоса как дома, так и на выезде. Прогнозируем, что «Нижний Новгород не проиграет.
Обе команды показывают довольно результативный футбол, интересны варианты ТБ 2,5 за 2,50 и "Обе забьют" за 2,25. 0