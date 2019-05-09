«Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч МЛС 9 мая 2019 года

В ночь со среды на четверг в очередном туре МЛС «Коламбус Крю» на своем поле примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Коламбус Крю»

Клуб из штата Огайо провел в этом сезоне МЛС 11 матчей, в которых набрал 13 очков и идет на шестом плейоффовском месте в Восточной конференции.

На данный момент у «желто-черных» 5-матчевая проигрышная серия. В этот период они уступили на родной арене «Портленду» (1:3) и «ДС Юнайтед» (0:1).

Еще были поражения в гостях от «Монреаля» (0:1), «Хьюстон Динамо» (0:2) и снова от «ДС Юнайтед» (1:3). Хотя до этой неудачной серии «бригада» проиграла только однажды в шести встречах.

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«Коламбус Крю» в этом сезоне МЛС провел шесть матчей на своем поле, где добыл три победы, один поединок свел вничью и две игры проиграл, разница мячей — 6:5.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Галактикос» набрали 22 балла в десяти поединках в текущем розыгрыше МЛС. И с таким количеством баллов они расположились на второй строке в Западной конференции.

Гостевым поражением от «Нью-Йорк РБ» (2:3) в минувшем игровом дне, «Гэлакси» т.о. прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию, где они шесть игр выиграли и одну свели вничью.

В этот период Ибрагимович и ко обыграли «Миннесоту» (3:2), «Портленд» (2:1), «Ванкувер» (2:0), «Филадельфию» (2:0), «Хьюстон Динамо» и «Реал Солт-Лейк» (по 2:1). Расписали мировую с «Миннесотой» (0:0).

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«Лос-Анджелес Гэлакси» провел на выезде в этом розыгрыше МЛС только четыре встречи, в которых по разу выиграл и сыграл вничью и две игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:5.

В минувшем году «Гэлакси» на своей арене разгромил «Коламбус» со счетом 4:0. В сезоне-2017 «бригада» дома обыграла «галактикос» — 2:0.

Прогноз на «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.92.

На победу гостей дают — 3.80, ничья оценена — в 3.70.

Прогнозируем, что «Коламбус» прервет свою серию поражений. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0