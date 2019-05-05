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    Вернется ли «Рома» на четвертое место?

    «Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Дженоа Рома
    Прогноз на «Дженоа» — «Рома»
    «Рома» в одном балле от зоны Лиги чемпионов
    В воскресенье, 5 мая, «Дженоа» на своем поле примет «Рому» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на Луиджи Феррарис«, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Дженоа» — «Рома».

    «Дженоа»

    «Дженоа» пытается набирать очки в каждой встрече, поскольку команда всего в шести пунктах от зоны вылета. Таким образом, сейчас ей нельзя проигрывать, ведь это может приблизить коллектив к пропасти.

    Правда, в случае поражения хозяев поля не сможет обойти «Удинезе», который накануне сыграл вничью против «Интера» (0:0). Тем не менее, что важнее, приблизиться на два балла способен идущий на вылет «Эмполи», если победит «Фиорентину» дома.

    «Грифоны» не знают побед в шести последних турах при четырех поражениях. Держаться на плаву подопечным Чезаре Пранделли помогают только редкие ничьи — как в прошлом туре против СПАЛа (1:1).

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    «Рома»

    «Рома» ведет борьбу с рядом команд за попадание в топ-4, а с ним и путевку в Лигу чемпионов. Сейчас римляне с 58 очками расположились на пятой строке в турнирной таблице Серии А, отставая от четвертой позиции всего лишь на один пункт.

    На данный момент у «Волков» 5-матчевая беспроигрышная серия, где они три поединка выиграли и два свели вничью. Все эти встречи дружины Клаудио Раньери прошли в апреле.

    Обыграть удалось со счетом 1:0 «Сампдорию» на выезде и «Удинезе» дома, а также с результатом 3:0 — «Кальяри». Расписать мировые — с «Фиорентиной» (2:2) на своей территории и «Интером» (1:1) в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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    «Дженоа» — «Рома». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 мая 2019 года. Прогноз на «Дженоа» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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