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    Прервет ли «Арсенал» серию неудач в АПЛ?

    «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 5 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон»
    Александр Лакасетт
    5 мая лондонский «Арсенал» проведет игру против «Брайтона». Обеим командам еще есть что терять, поэтому матч должен быть интересным. Поединок 37 тура АПЛ состоится на «Эмирейтс», а стартовый свисток будет дан в 18:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон».

    «Арсенал»

    «Арсенал» должен выиграть следующий матч, чтобы не только иметь шансы на Лигу чемпионов, но и не уступить свое 5 место «МЮ», который находится на расстоянии одного балла. От «Челси» «канониры» отстают на 2 пункта, поэтому пока что они могут претендовать на 4 строчку.

    Давно у «Арсенала» не было такой паршивой серии как сейчас. Три поединка кряду команда терпела поражение, при этом в ворота лондонского клуба влетало по 3 гола. В прошлый раз «Лестер» сумел отгрузить в ворота «красно-белых» 3 безответных мяча. Более того, «лисы» имели преимущество во владении снарядом.

    Календарь и таблица АПЛ

    Неудача в матче с «Кристал Пэлас» стала первой за очень долгий период времени. Перед ней «лондонцы» одержали 5 побед кряду, а если брать все турниры, то серия будет насчитывать 8 успешных игр. В 9 поединках на «Эмерейтс» футболисты Эмери забивали как минимум по два гола.

    Мэйтленд-Найлс будет смотреть игру с трибун из-за красной карточки. Рэмзи, Беллерин, Суарес, Уэлбек и Холдинг до сих пор находятся в списке травмированных футболистов.

    «Брайтон»

    «Брайтону» предстоит борьба до самого конца сезона, поскольку всего в 4 очках от команды находится «Кардифф», который пытается спастись от вылета. Таким образом, для «чаек» существует вероятность вылета из АПЛ.

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    Оптимизма не добавляет 8-матчевая безвыигрышная серия. В Премьер-лиге клуб не побеждал в 5 последних играх кряду. Нулевая ничья с «Вулвс», фиаско во встрече с «Тоттенхэмом» и 1:1 с «Ньюкаслом» — вот так играли «курортники» в последнее время.

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    • В гостях нынешний сезон «Брайтон» проводит не очень удачно. Команда не выигрывала в 28 из 31 противостояния. Сейчас безвыигрышная серия составляет 3 матча.

    Пока что не готов играть Проппер. Также вне заявки могут оставить Кайала из-за травмы.

    Прогноз

    «Арсенал» является фаворитом этой пары и на его победу дают 1.44. «Брайтон» имеет более низкие шансы. По мнению букмекеров, они составляют 8.30. На ничью дают 4.60.

    «Канониры» не очень любят этого соперника, поскольку в двух прошлых матчах с ним они не могли победить — ничья 1:1 и поражение 2:1. На «Эмирейтс» была лишь одна очная встреча, в которой выиграли хозяева (2:0).

    В четверг игроки Эмери показали хороший футбол, правда, провалив старт поединка против «Валенсии». В этот раз у нет другого выхода, кроме победы.
    Ясное дело, что «Брайтон» начнет игру в обороне. Шансы могут появиться в контратаках и на стандартах.

    Мы считаем, что хозяева будут полностью контролировать игру. Тем самым они смогут забить как минимум один или два раза. Предлагаем такой вариант для ставки: фора 1 (-1) за 1.71. 0

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    «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 5 мая 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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