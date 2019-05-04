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    Оформит ли «Зенит» чемпионство в Грозном?

    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Ахмат Зенит
    Прогноз на «Ахмат» — «Зенит»
    Сердар Азмун
    В субботу, 4 мая, «Ахмат» на своем поле примет «Зенит» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Грозном, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».

    «Ахмат»

    Грозненский «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 35 очков.

    Чеченская команда одержала девять побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

    В апреле подопечные Рашида Рахимова выиграли у «Оренбурга» (3:1) и «Анжи» (1:0), разошлись миром с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (0:0), а также проиграли «Локомотиву» (1:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    После травм у «Ахмата» восстанавливаются Анхель Вилькер и Михаил Гащенков.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 57 набранными очками.

    На счету «сине-бело-голубых» 18 побед, три ничьи и пять поражений в 26 сыгранных турах.

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    • В прошлом месяце команда Сергея Семака обыграла «Анжи» (5:0), «Краснодар» (3:2), «Динамо» (2:0) и «Крылья Советов» (4:2), а также поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

    В лазарете «Зенита» находятся Александр Ерохин, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.90, победа «Ахмата» — 4.50, ничья — 3.30.

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    На данном этапе сезоне очки нужнее петербуржцам, которые могут оформить чемпионство, если «Локомотив» потеряет очки в Туле.

    Грозненцы теоретически еще могут зацепиться за зону Лиги Европы, но на практике это вряд ли удастся реализовать, учитывая нестабильные результаты и большое отставание от «Спартака».

    В апреле «Зенит» провел целый ряд хороших матчей, в том числе и против прямых конкурентов, так что мы бы поставили на его успех в Грозном.

    Также можно взять ставку «тотал голов больше 2» за 1.70. «Зенит» сейчас забивает много, но и не безгрешен в обороне, поэтому встреча может получиться результативной. 0

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