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    Продлятся ли беспроигрышные серии «Арсенала» и «Локомотива»?

    «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Локомотив
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Локомотив»
    Джефферсон Фарфан
    В субботу, 4 мая, тульский «Арсенал» на своем поле примет московский «Локомотив» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Локомотив».

    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 39 очков.

    В нынешнем сезоне «оружейники» одержали десять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

    Этой весной подопечные Игоря Черевченко еще не проигрывали в РПЛ. В апреле они выиграли у «Уфы» (2:1) и «Спартака» (3:0), а также разошлись миром с «Рубином» (0:0), «Уралом» (0:0) и «Оренбургом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у тульского клуба на данный момент нет.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками.

    На счету подопечных Юрия Семина 14 побед, семь ничьих и пять поражений.

    Во второй части сезона «железнодорожники» тоже никому не проигрывали, а в минувшем месяце обыграли «Ахмат» (3:1), «Ростов» (2:1) и «Енисей» (2:1), а также поделили очки с «Зенитом» (1:1) и ЦСКА (1:1).

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  • 30/04/2019

    • У «Локомотива» после травмы восстанавливается полузащитник Владислав Игнатьев, но у него есть шанс сыграть в Туле.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.40, победа «Арсенала» — 3.30, ничья — 3.30.

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    Выиграть в Туле у «оружейников» очень сложно, что подтверждает нынешний сезон. На домашней арене они проиграли лишь раз, да и то в далеком пятом туре, когда «Ростов» (0:1) реализовал пенальти.

    Проблемой «железнодорожников» может стать и то, что «Арсеналу» нужны очки, ведь он ведет борьбу за место в Лиге Европы.

    В то же время команде Семина тоже нельзя терять баллы, потому что она мгновенно предоставит «Зениту» шанс досрочно стать чемпионство. Более того, «Локо» может потерять вторую строчку, дающую прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

    Мы бы поставили на ничью, но, возможно, более надежной будет ставка «победа "Локомотива" в один мяч или ничья» за 1.77.

    Альтернативой может стать ставка «победа "Локомотива" с форой 0» за 1.71. 0

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    «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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