«Севилья» — «Леганес». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 мая 2019 года

В пятницу, 3 мая, в матче-открытии 36-го тура испанской Примеры сойдутся «Севилья» и «Леганес». Встреча, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуане», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Леганес».

«Севилья»

«Нервионцы» с 55 очками за три тура до конца чемпионата Испании находятся на пятом месте, уступая четвертому «Хетафе» только по дополнительным показателям.

За последние четыре игры Ла Лиги севильцы чередуют домашние победы с выездными поражениями. Одолели на своей территории в дерби «Бетис» (3:2) и «Райо Вальекано» (5:0).

Уступили на чужих полях своему прямому конкуренту за Лигу чемпионов — «Хетафе» (0:3), а также «Жироны» (0:1) в последнем игровом дне Примеры.

В 17 домашних встречах текущего сезона испанского чемпионата принесли «Севильи» 11 викторий, три ничейных результата и столько же поражений, разница мячей — 37:17.

Не помогут своей команде форварды Нолито и Андре Силва, забивший девять мячей в этой Примере.

«Леганес»

«Огурцы» практически решили вопрос о сохранение прописки в элите. После 35 матчей они с 42 очками идут 13-ми в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на семь баллов.

На данный момент у команды из пригорода Мадрида 5-матчевая безвыигрышная серия в матчах чемпионата страны, где она дважды проиграла и три матча свела вничью.

Поражения пришлись на гостевую игру против «Вильярреала» (1:2) и домашнюю от «Атлетика» (0:1). Расписали мировые с «Реалом» (1:1) и «Сельтой» (0:0) на своем поле, а также с «Алавесом» (1:1) на выезде.

Все прогнозы на футбол

«Леганес» из 19 гостевых встреч этой Примеры привез только три победы, четыре поединка закончил вничью и десять раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:25.

В лазарете команды находится защитник Экесьель Муньос.

В первом круге «Леганес» сыграл на своем поле вничью с «Севильей» со счетом 1:1. В минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними победами с одинаковым результатом 2:1.

Прогноз на «Севилья» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.40, победа «Леганеса» — 7.90, ничья — 5.20.

Севильцы, которые рвутся в Лигу чемпионов, не имеют право на осечку в предстоящем поединке. Предлагаем поставить на победу хозяев с разницей в несколько мячей.

Еще можно поставить на то, что гости, почти сохранившие место в Примере, не забьют. 0