ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль НойерПоследняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧМастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам Маурисио Почеттино и Эрик Тен ХагЛондонское гостеприимство. Идеальный первый тайм позволил «Аяксу» победить
  • 23:58
    • «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
  • 00:58
    • Вальверде: Месси не перестает нас удивлять
  • 00:40
    • Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...
  • 22:05
    • Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
  • 20:43
    • Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда
  • 18:45
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 15:04
    • «Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Сделает ли «Ювентус» подарок враждебному клубу?

    «Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Ювентус Торино
    Прогноз на «Ювентус» — «Торино»
    Криштиану Роналду
    В пятницу, 3 мая, «Ювентус» на своем поле примет «Торино» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Альянц Стадиум», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Торино».

    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, уже оформил восьмое чемпионство кряду.

    В 34 сыгранных турах «старая синьора» одержала 28 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

    В апреле туринцы обыграли «Кальяри» (2:0), «Милан» (2:1) и «Фиорентину» (2:1), уступили СПАЛу (1:2) и разошлись миром с «Интером» (1:1).

  • Европейский хет-трик Роналду. Португальский форвард и в Италии стал чемпионом
  • Роналду стал первым, кому удалось выиграть чемпионство в Англии, Испании и Италии
  • 21/04/2019

    • После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Маттиа Перин, Мартин Касерес, Сами Хедира, Пауло Дибала и Марио Манджукич. ,

    «Торино»

    Футболисты «Торино» расположились на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков.

    «Быки» записали на свой счет 14 побед, 14 ничьих и шесть поражений в текущем сезоне.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом месяце подопечные Вальтера Маццарри выиграли у «Сампдории» (2:1), «Дженоа» (1:0) и «Милана» (2:0), а также поделили очки с «Пармой» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

    В лазарете «Торино» находится защитник Коффи Джиджи.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.75, победа «Торино» — 5.00, ничья — 3.60.

    Для «старой синьоры» заключительные встречи сезона превратились в формальность, поэтому она спокойно может экономить силы, дожидаясь официального отпуска.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В то же время «быки» расслабляться не могут, поскольку продолжают борьбу за зону еврокубков. Не исключено, что они впервые за 43 года пробьются в Лигу чемпионов.

    Очки сейчас нужнее «Торино», но, учитывая статус дерби и поддержку родных болельщиков, «Ювентус» вряд ли согласится помочь враждебному клубу.

    Мы ожидаем напряженной игры, в которой команды не забьют много голов. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70.

    Также можно взять ставку «гости не проиграют» за 2.08. Исходим из того, что подопечные Вальтера Маццарри за три последних месяца уступили лишь раз. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Валенсия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Челси
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Завтра в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Завтра в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Енисей — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Сергей Родионов
  • Выпустили пар: «Спартак» сменил руководство, чтобы успокоить болельщиков
    • 20:50 27/04/2019     Мохаммед Салах
  • Салах веселится в США и тащит «Ливерпуль». «Красные» устроили разгром
    • 11:03 27/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 мая 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик КутюраОбзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 1 мая Вчера в 08:310
  • 00:34
    • Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно для «Челси»
  • 00:16
    • Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут
  • 23:41
    • Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛСчитаем все возможные турнирные расклады на финише сезона чемпионата России 30/04/2019 в 20:120
  • Экспресс дня

  • «Барселона» охладит пыл «Ливерпуля»
  • 4.57
    •
  • 23:16
    • Тен Хаг: Победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат
  • 22:57
    • Почеттино: Очень обидно, что подарили «Аяксу» гол
  • 22:50
    • «Барса» до перерыва обыгрывает «Ливерпуль» благодаря голу Суареса
    Маурицио Сарри Футбол Дилемма «Челси». Должен ли Сарри остаться на посту главного тренера?Лондонцы имеют хорошие шансы получить путевку в Лигу чемпионов 30/04/2019 в 15:380
  • 22:38
    • Тальяфико: Судьба противостояния с «Тоттенхэмом» еще не решена
  • 22:25
    • Фойт: Надо внушить себе, что мы способны на выход в финал
  • 21:54
    • Льоренте: Мне понравился наш второй тайм с «Аяксом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие