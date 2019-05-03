«Ювентус» — «Торино». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 3 мая 2019 года

В пятницу, 3 мая, «Ювентус» на своем поле примет «Торино» в рамках 35-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Альянц Стадиум», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Торино».

«Ювентус»

Туринский «Ювентус», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, уже оформил восьмое чемпионство кряду.

В 34 сыгранных турах «старая синьора» одержала 28 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

В апреле туринцы обыграли «Кальяри» (2:0), «Милан» (2:1) и «Фиорентину» (2:1), уступили СПАЛу (1:2) и разошлись миром с «Интером» (1:1).

После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Маттиа Перин, Мартин Касерес, Сами Хедира, Пауло Дибала и Марио Манджукич. ,

«Торино»

Футболисты «Торино» расположились на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков.

«Быки» записали на свой счет 14 побед, 14 ничьих и шесть поражений в текущем сезоне.

Календарь и таблица Серии А

В прошлом месяце подопечные Вальтера Маццарри выиграли у «Сампдории» (2:1), «Дженоа» (1:0) и «Милана» (2:0), а также поделили очки с «Пармой» (0:0) и «Кальяри» (1:1).

В лазарете «Торино» находится защитник Коффи Джиджи.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.75, победа «Торино» — 5.00, ничья — 3.60.

Для «старой синьоры» заключительные встречи сезона превратились в формальность, поэтому она спокойно может экономить силы, дожидаясь официального отпуска.

В то же время «быки» расслабляться не могут, поскольку продолжают борьбу за зону еврокубков. Не исключено, что они впервые за 43 года пробьются в Лигу чемпионов.

Очки сейчас нужнее «Торино», но, учитывая статус дерби и поддержку родных болельщиков, «Ювентус» вряд ли согласится помочь враждебному клубу.

Мы ожидаем напряженной игры, в которой команды не забьют много голов. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70.

Также можно взять ставку «гости не проиграют» за 2.08. Исходим из того, что подопечные Вальтера Маццарри за три последних месяца уступили лишь раз. 0