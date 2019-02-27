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    Отомстит ли «Лион» «Кану» за поражение в прошлом сезоне Кубка Франции?

    «Лион» — «Кан». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Кубка Франции 27 февраля 2019 года

    Кубок Франции Футбол Франции Лион Кан
    Прогноз на «Лион» — «Кан»
    «Кан» — «Лион»
    В четвертьфинальном матче Кубка Франции «Лион» 27 февраля на своей арене примет «Кан». Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Кан».
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    «Лион»

    «Аристократы» преодолели три барьера в текущем розыгрыше Кубка Франции. В 1/32 финала «ткачи» обыграли любителей — 2:0.

    На следующих этапах кубкового турнира подопечные Бруно Женезио выбили клубы из Лиги 1. Сначала они одолели «Амьен» (2:0), а потом «Генгам» (2:1). Все эти встречи «Лион» провел в гостях.

    «Львы» не могут победить в двух матчах кряду. На прошлой недели они сыграли дома вничью с «Барселоной» (0:0) в Лиге чемпионов, а на выходных проиграли «Монако» (0:2) в гостях.

    На данный момент «Лион» с 46 очками после 26 встреч Лиги 1 занимает третье место, но ему на пятки наступает «Сент-Этьен», отстающий на три балла.

    «Кан»

    «Нормандцы» тоже прошли три этапа в нынешнем кубковом турнире. Сначала они не испытали проблем с командами из низших дивизионов, обыграв их в гостях — 1:0 и 6:0.

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    А на стадии 1/8 финала Фабьена Меркадаля прошли пятилиговую «Бастию», одолев ее на выезде только в серии послематчевых пенальти (2:2, 5:3 пен.).

    В минувших двух поединках «канцы» сыграли вничью, поделив очки в чемпионате страны с «Страсбуром» (0:0) и «Тулузой» (1:1). Этими ничьими «Кан» прервал серию из двух поражений кряду.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 26 туров Лиги 1 «красно-синие» идут в зоне переходных матчах, на 18 месте, опережая зону прямого вылета только по дополнительным показателям.

    В первом круге этого розыгрыша Лиги 1 «Кан» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» со счетом 2:2. Матчи минувшего сезона чемпионата принесли две победы «ткачам» (1:0 и 2:1), а в Кубке Франции-2017/18 «нормандцы» на стадии 1/4 финала в родных пенатах обыграли «Лион» — 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.30.

    На победу гостей дают — 10.00, ничья оценена — в 5.50.

    Проход: «Лиона» — 1.12; «Кана» — 6.10.

    Прогнозируем, что «Лион» возьмет реванш у «Кана» за поражение на аналогичной стадии в минувшем розыгрыше Кубка. И как мы считаем, должен забить в обоих таймах.

    Также предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Лиона» ТБ 2,0. 0

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    Прогноз на «Лион» — «Кан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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