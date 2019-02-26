«Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.82) на матч 28 тура АПЛ 26 февраля 2019 года

В 28 туре английской Премьер-лиги встретятся команды «Хаддерсфилд» и «Вулверхэмптон». Поединок состоится на стадионе «Кирклес». Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон».

«Хаддерсфилд»

Вероятно, что для «Хаддерсфилда» прописка в АПЛ на следующий сезон является недостижимым результатом, поскольку команда выглядит безнадежно. Клуб находится на самом дне турнирной таблицы с 11 очками. Сейчас спасительная 17 строчка отдалена от хозяев на 14 пунктов.

За 6 последних туров коллектив заработал лишь один балл. В 5 последних играх «Хаддерсфилд» терпел поражение. Обидчиками выступили такие клубы как «Ман Сити», «Челси», «Эвертон», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Календарь и таблица АПЛ

Дома «терьеры» не побеждали 8 встреч подряд. В 7 из них команда проигрывала. Таким образом, видно, что даже смена тренера не помогает клубу.

Стоит отметить, что хозяева проиграли в 13 из 14 последних поединков АПЛ, а также уступали и в тайме, и в матче в трех последних домашних выступлениях.

В заявку не попадут Мбенза и Уильямс. Оба травмированы и пока не смогут помочь команде.

«Вулверхэмптон»

Для «Вулверхэмптона» пока что все складывается отлично. В случае победы или ничьи подопечные Санто смогут перейти черту в 40 очков. Сейчас клуб располагается на 8 месте и может побороться лишь за 7 позицию с «Уотфордом».

В АПЛ команда не проигрывает уже пять матчей. После поражения от «Ман Сити» на выезде со счетом 3:0 «волки» сразу же взялись за дело, победив в трех играх подряд. По 3 очка удалось заработать во встречах с «Лестером», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». После этого последовало две ничьи, которые были расписаны с клубами «Ньюкасл» и «Борнмут».

В гостях «бродяги» не знают вкуса поражений 180 минут. Из 14 выездных поединков, проведенных в нынешнем сезоне в рамках Премьер-лиги, гости проиграли лишь в четырех. Довольно неплохой результат, учитывая, что в АПЛ много отличных команд, не говоря уже о топ-5.

На данный момент Эспириту Санто имеет в своем распоряжении всех футболистов из основного состава. Таким образом, его подопечные попытаются добыть три пункта.

Прогноз

Явным фаворитом матча считается «Вулверхэмптон» — 4,80 против 1,82. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3,55.

«Вулвс» прекрасно выступают в нынешнем сезоне, учитывая, что совсем недавно команда играла в Чемпионшипе. У хозяев сезон не задался с самого начала, поэтому им остается только портить планы другим клубам АПЛ.

С низкой долей вероятности «Хаддерсфилд» сумеет достичь положительного результата в матче с «волками», хотя в первом круге «терьеры» это сделали, да еще и на чужом поле.

Как бы там ни было, но последние результаты коллектива из графства «Уэст-Йоркшир» просто ужасны. Именно поэтому мы предлагаем следующий прогноз на матч «Хаддерсфилд» — «Вулверхэмптон» — победа «Вулверхэмптона». 0