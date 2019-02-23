«Бавария» — «Герта». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Германии 23 февраля 2019 года

В 23 туре чемпионата Германии состоится поединок между «Баварией» и «Гертой». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Герта».

«Бавария»

«Бавария» идет второй в турнирной таблице Бундеслиги. У команды 48 очков, что на 3 балла меньше, чем у лидера чемпионата — «Боруссии» Дортмунд. От ближайшего преследователя «мюнхенцы» имеют неплохой отрыв в 5 очков, но это не дает клубу права расслабляться.

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В 6 последних поединках турнира подопечные Ковача 5 раз выиграли и один раз уступили. Потеря очков произошла в матче с «Байером». Победу «Бавария» праздновала в играх с «Айнтрахтом», «Хоффенхаймом», «Штутгартом», «Шальке» и «Аугсбургом».

На домашнем поле «красные» в последний раз проигрывали в октябре «Боруссии» М. После этого коллектив провел отличную беспроигрышную серию, состоящую из 6 матчей.

В 6 прошлых встречах Бундеслиги с участием «Баварии» забивалось больше двух мячей. Кроме того, клуб одержал победу в 9 из 10 последних поединков.

Принять участие в игре не смогут Роббен, Толиссо, Боатенг и Горетцка.

«Герта»

«Герта» на 9 месте с 32 очками в активе. Поражение в предстоящем матче может спустить команду чуть ниже, поскольку сзади напирает бременский «Вердер», у которого на один пункт меньше.

У «Герты» не все так гладко в чемпионате. Гости дважды проиграли, дважды сыграли вничью и дважды выиграли в последних 6 турах. Победу команда одержала во встречах с «Нюрнбергом» и «Боруссией» М. По одному баллу удалось набрать в поединках с «Шальке» и «Вердером». Сильнее «старой дамы» оказались «Байер» и «Вольфсбург».

В гостях «Герта» одержала две победы кряду, а перед этим было два поражения подряд. Также стоит отметить, что в 6 из 7 выездных матчей клуба забивалось больше двух голов.

В заявку могут не попасть Люккассен, Леки, Пекарик, Герсбек и Дилросун.

Прогноз

«Бавария» является однозначным фаворитом в схватке — 1,21 против 13,0. Ничейный исход оценивается коэффициентом 7,70.

В этом сезоне команды встречались уже дважды. Сначала осенью в рамках Бундеслиги. Тогда «Герта» неожиданно выиграла со счетом 2:0. В Кубке Германии была зафиксирована ничья в основное время (2:2), но «мюнхенцы» забили в дополнительном периоде, и вышли в следующий раунд.

Все прогнозы на футбол

«Бавария» провела непростой поединок с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов на этой неделе, однако в составе есть и другие футболисты, которые смогут заменить подуставших. Скорее всего, что с физическими кондициями у хозяев не возникнет никаких проблем.

Именно поэтому мы прогнозируем их победу, ведь им сейчас нельзя терять очки и отставать от «дортмундцев» еще сильнее. Наш прогноз — фора 1 (-2) с коэффициентом 1,86. 0