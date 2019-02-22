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    Прервет ли «Вест Хэм» безвыигрышную серию в АПЛ?

    «Вест Хэм» — «Фулхэм». Прогноз на матч 27 тура английской Премьер-лиги 22 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Фулхэм
    Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм»
    Игроки «Вест Хэма»
    На «Олимпийском стадионе» в пятницу состоится противостояние двух лондонских команд — «Вест Хэма» и «Фулхэма». Встреча пройдет в рамках 27 тура АПЛ. Старт матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм».
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» располагается на «экваторе» турнирной таблицы АПЛ. У команды 33 зачетных балла. Сейчас прямыми конкурентами клуба являются три соперника — «Лестер», «Эвертон» и «Борнмут». В случае потери очков «лисы» и «вишни» могут обойти хозяев в рейтинге.

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    «Вест Хэму» очень непросто в последнее время. Команда не может выиграть в четырех последних встречах. В двух предыдущих играх была ничья с «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас». Перед этим подопечные Пеллегрини дважды подряд уступили, полностью потеряв очки в поединках с «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом».

    На домашнем поле клуб не проигрывает третью встречу кряду — ничья с тем же «Ливерпулем», а также с «Брайтоном» и еще победа над «Арсеналом».

    В лазарете много футболистов. Скорее всего, что не смогут сыграть Насри, Рид, Ярмоленко и Санчес. Также под вопросом участие Уилшера и Лансини.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» никак не может выбраться из зоны вылета. Находясь на 19 строчке, команда имеет 17 очков, которые дают 6-бальный отрыв от «Хаддерсфилда», но при этом и отставание от «Саутгемптона» (18 строчка) на 7 пунктов.

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    В 6 последних турах «коттеджеры» 5 раз проиграли и одержали одну победу. Обидчиками выступили такие клубы как «Арсенал», «Бернли», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «МЮ». Три балла удалось заработать в поединке с «Брайтоном».

    В нынешнем сезоне «Фулхэм» ни разу не побеждал в чемпионате Англии на чужом поле. В 11 из 13 последних гостевых встреч команда проиграла. В двух случаях играла вничью.

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    Прогноз

    1,84 и 4,20 — вот такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью дается цифра 3,90.

    Первый матч между этими коллективами в рамках первого круга проводился на поле «Фулхэма» 15 декабря. Тогда «Вест Хэм» одержал победу со счетом 0:2. «Молотобойцы» переиграли соперника по большинству показателей. К примеру, во владении мячом, ударах, точности передач и верховых дуэлях. Однако «коттеджеры» были сильные в отборе.

    Гости пропускали не меньше двух голов в последних 6 играх АПЛ. Учитывая здоровье атакующих футболистов команды хозяев, можно предположить, что «Вест Хэм» отметится как минимум двумя забитыми мячами. Такой исход оценивается коэффициентом 1,77.

    Кроме того, неплохим вариантом является победа хозяев. Все-таки «Фулхэм» неудачно выступает на выезде в этом сезоне, поэтому вероятность очень велика. 0

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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