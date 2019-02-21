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    Отыграется ли «Зальцбург» против «Брюгге»?

    «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге». Прогноз на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

    Лига Европы Ред Булл Зальцбург Брюгге
    Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге»
    После первого матча небольшая фора у «Брюгге»
    В четверг, 21 февраля, «Зальцбург» на своем поле примет «Брюгге» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Ред Булл Арена», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге».
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    «Ред Булл Зальцбург»

    В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» потерпел поражение на выезде. Команда пропустила два мяча, но итоговый счет 1:2 оставляет ей хорошие шансы на выход в следующий раунд.

    В чемпионате Австрии «Быки» располагаются на первой строчке с 48 очками в активе. Коллектив аж на 15 очков опережает своего главного преследователя ЛАСК.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поражение в Бельгии стало первым и пока что единственным для подопечных Марко Розе в текущем сезоне. До этого в предыдущий раз они проигрывали «Аустрии» 27 мая 2018 года в рамках национального первенства.

    «Брюгге»

    Победа в первом поединке позволила «Брюгге» иметь какую-никакую форму накануне ответной встречи. Для выхода в 1/8 финала команде можно сыграть вничью или проиграть с разницей в один мяч за исключением счета 0:1.

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    По итогам 26-ти туров бельгийского чемпионата коллектив идет на второй строчке. Расстояние от лидирующего «Генка», который также выступает в плей-офф Лиги Европы, равно восьми очкам.

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    • Подопечные Ивана Леко не знают поражений вот уже пять матчей кряду во всех турнирах. Неудача в домашней встрече с «Шарлеруа» на своем поле 20 января пока что остается единственной в 2019 году, если говорить об официальных играх.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, их проход — 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, их проход — в 2,00, а ничья — в 4,33.

    Почему бы не попробовать поставить на быстрый гол — в первые пять минут матча — с учетом того, что «Ред Буллу» нужно отыгрываться, и при этом он находится в классной форме за 7,00. 0

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    Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.00
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