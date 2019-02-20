«Севилья» — «Лацио». Прогноз и ставки на Лигу Европы 20 февраля 2019 года

В среду, 20 февраля, в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» на своей арене примет римский «Лацио». Поединок, который пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Лацио».

«Севилья»

В первом матче этих команд, который прошел в Риме 14 февраля, испанский коллектив одержал минимальную победу над итальянцами со счетом 1:0. Единственный мяч на 22-й минуте встречи провел форвард севильцев Виссам Бен Йеддер.

После этого поединка «нервионцы» были разгромлены в Примере «Вильярреалом» (0:3) в гостях. Этим поражением «Севилья» продлила серию без побед в чемпионате до трех игр кряду.

Также за этот период команда Пабло Мачина расписала мировую на своем поле с «Эйбаром» (2:2) и уступила на выезде «Сельте» (0:1).

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Севилья» провела на своей арене шесть встреч, в которых добилась во всех из них побед с общим счетом 22:1.

Из-за травмы предстоящий поединок пропустит форвард Нолито.

«Лацио»

«Орлята», после поражения в Лиге Европы от «Севильи» (0:1), также уступили и на внутренней арене. В поединке Серии А «Лацио» на выезде проиграл «Дженоа» со счетом 1:2.

Этими неудачами римляне прервали 3-матчевую беспроигрышную серию, где они выбили «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии, а также нанесли два минимальных поражения в чемпионате со счетом 1:0 «Фрозиноне» и «Эмполи».

В трех гостевых играх в этом сезоне Лиги Европы «Лацио» добился одной победы при двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 4:7.

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В лазарете команды находится защитник Уоллас, а также полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Луис Альберто.

Прогноз на «Севилья» — «Лацио»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.80, победа «Лацио» — 4.80, ничья — 3.75.

Испанцы, которые имеют преимущество в один мяч после первой игры, будут стараться удержать его. Поэтому, предлагаем поставить с форой на гостей.

Также прогнозируем, что в этом поединке будут забивать обе команды. 0