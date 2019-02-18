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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии 18 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    В понедельник, 18 февраля, в матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Поединок, который пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Челси»

    Лондонский «Челси» начал свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, когда одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0). Дубль в составе «синих» оформил Альваро Мората.

    В 1/16 финала подопечные Маурицио Сарри разгромили на своем поле «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). Два мяча на свой счет записал Виллиан.

    Затем, в рамках чемпионата Англии «Челси» крупно проиграл на выезде «Борнмуту» (0:4). Вернувшись домой, лондонцы разгромили «Хаддерсфилд» (5:0) — по два гола забили Эден Азар и Гонсало Игуаин.

    Поездка в Манчестер закончилась полнейшим разгромом от «МанСити» со счетом 0:6. В последнем матче «Челси» на выезде одолел шведский «Мальме» (1:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

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    • В чемпионате Англии «Челси» с 50 очками после 26 туров занимает 6 место. Разница мячей 45-29, лучший бомбардир с 12 голами — Эден Азар.

    В первом круге чемпионата Англии в этом сезоне команды сыграли в Лондоне 2:2 — «Челси» ужел от поражения на шестой компенсированной минуте.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы в 1/32 финала Кубка Англии обыграли на своей территории «Рединг» (2:0), забив два гола до перерыва.

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    В 1/16 финала подопечные Уле Гуннара Сульшера в Лондоне взяли верх над «Арсеналом» со счетом 3:1. Манкунианцы забили два гола до перерыва, поставив победную точку в конце матча.

    После этого, в рамках чемпионата Англии «Юнайтет» спасся от поражения на последних минутах домашнего матча с «Бернли» (2:2).

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    • Затем «МЮ» на выезде одолел «Лестер» (1:0) и разгромил «Фулхэм» (3:0). В последнем матче манкунианцы потерпели первое поражение под руководством Сульшера, прервав серию из 10 побед и ничьей.

    В рамках Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил ПСЖ со счетом 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 26 туров АПЛ «МЮ» с 51 очком идет на 4-м месте. Разница мячей 52-35, лучший бомбардир с 11 голами — Поль Погба.

    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Букмекеры считают «Челси» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «МЮ» — 3,65.

    На выход «Челси» в четвертьфинал дают коэффициент 1,53, на успех «МЮ» — 2,52.

    Лондонский клуб играет в последних матчах очень неровно, бросаясь из крайности в крайность, в то время, как «МЮ» неплохо разогнался. Манкунианцы уже практически вылетели из Лиги чемпионов и потому приложат все усилия, чтобы не вылететь из Кубка Англии. Прогнозируем, что они добьются успеха в Лондоне.

    Обе команды много забивают и даже в матчах Кубка не отсиживаются в обороне. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и обе забьют за 1,70. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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