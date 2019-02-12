«Рома» — «Порту». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 12 февраля 2019 года

Во вторник, 12 февраля, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Рома» на своем поле встретится с португальским «Порту». Поединок, который пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Рома» — «Порту».

«Рома»

Римская команда играла на групповом этапе ЛЧ вместе с мадридским «Реалом», чешской «Викторией» и российским ЦСКА. В шести поединках она набрала девять баллов и со второй строчки пробилась в плей-офф турнира.

Испанцам «Рома» оба поединка проиграла (0:3 на выезде и 0:2 дома), набрала максимум очков в матчах с «армейцами» (3:0 и 2:1) и обменялась домашними победами с чехами (5:0 и 1:2).

Поражением от «Реала» со счетом 0:2 на своем поле, «волки» прервали 7-матчевую победную серию в Лиге чемпионов, в которой они пропустили лишь дважды.

В чемпионате Италии подопечные Эусебио Ди Франческо ведут борьбу с «Интером», «Лацио», «Миланом» и «Аталантой» за попадание в топ-4. На данный моменту них 38 очков в 23 поединках и четвертая позиция. Но уже сегодня они могут опустится ниже, если «Милан» одержит победу.

Не сыграет полузащитник Ундер, а участие в игре вратаря Ольсена, хавбека Перотти и форварда Маноласа остается под вопросом.

«Порту»

«Драконы» добились лучшего показателя среди команд-победительниц группового раунда Лиги чемпионов, набрав в шести матчах 16 очков.

Футболисты Сержиу Консейсау потеряли очки только с немецким «Шальке» (1:1) в первом туре. Затем португальцы только выигрывали.

Одолели в двух встречах московский «Локомотив» (4:1 и 3:1), турецкий «Галатасарай» (1:0 и 3:2), а также в ответной игре германский коллектив — 3:1.

В чемпионате Португалии «Порту» лидирует, набрав в 21 поединке 51 балл и опережает вторую «Бенфику» на четыре очка, которая имеет одну встречу в запасе.

Из-за травмы предстоящий поединок пропустят форварды Абубакар и Марега, а Короне не сыграет из-за дисквалификации.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Последний раз оппоненты встречались в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17, когда боролись за право участие в групповом этапе. И тогда в последнем квалификационном раунде «Порту» по суме двух игр одолел «Рому». В Португалии команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Италии «драконы» разгромили «волков» — 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 2.10, победа «Порту» — 3.80, ничья — 3.55.

Римский коллектив выдает не лучший сезон, имея проблемы в чемпионате Италии и на евроарене. Португальцы, в отличии от своего предстоящего соперника, намного удачнее выступают на всех фронтах.

Прогнозируем, «Порту» не должен проиграть в Риме, но перестрахуемся и поставим на него с форой +1.

Также еще можно поставить, что в этом поединке будет забито 2-3 мяча. 0