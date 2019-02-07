«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч полуфинала Кубка Испании 7 февраля 2019 года

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В четверг, 7 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится первый полуфинальный поединок Кубка Испании между «Бетисом» и «Валенсией». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Валенсия».

«Бетис»

Для севильского клуба Кубок Короля начался с 1/8 финала, в котором «Бетис» встречался с «Реал Сосьедадом».

Домашняя игра завершилась нулевой ничьей, выездная — результативной ничьей 2:2, что позволило «полосатым» пройти дальше за счет голов на выезде.

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В 1/4 «Бетис» попал на «Эспаньол». В Барселоне команды разошлись миром (1:1), а на своем поле севильский клуб победил со счетом 3:1.

В последнем матче «Бетис» в рамках Ла Лиги обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 за счет пенальти во втором тайме.

В Примере «Бетис» занимает 6-е место с 32 очками после 22 туров. Разница мячей 26-26, Серхио Каналес — лучший бомбардир команды с 6 голами.

На своем поле «бело-зеленые» уступили только в 3 из 17 домашних выступлений в нынешнем сезоне. В лазарете клуба Хоакин, Хави Гарсия и Хуниор.

«Валенсия»

В 1/8 финала Кубка Испании «летучие мыши» играли с хихонским «Спортингом». На выезде лвеапнтийский клуб проиграл со счетом 1:2, однако, на своем поле сумели выиграть со счетом 3:0.

В четвертьфинале соперником команды Марселино стал «Хетафе». И вновь выездной матч валенсийский клуб проиграл — 0:1.

Ответный матч едва не стал последним для «Валенсии» в розыгрыше турнира: пропустив уже на первой минуте, «летучие» мыши отыгрались во втором тайме, но все равно вылетели бы, если бы не забили два гола на последних минутах — 3:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

После напряженного матча с «Хетафе», левантийцы принимали на выезде «Барселону». Поведя со счетом 2:0, команда Марселино дала сопернику отыграться — встреча завершилась со счетом 2:2.

В Примере «Валенсия» с 30 очками занимает 8 место. Разница мячей 24-20, лучший бомбардир — Дани Парехо с 6 голами.

В первом круге команды сыграли вничью в Валенсии со счетом 0:0. В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла оба матча: 2:0 дома и 6:3 на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают «Бетис» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Валенсии» — 3,05.

Левантийцы в этом розыгрыше Кубка начинают с гостевых поражений, да и вообще растеряли немало очков на выезде, но к полуфиналу подойдут серьезнее. «Бетис» же дома играет уверенно даже с сильными соперниками прогнозируем, что севильский клуб как минимум не проиграет.

Обе команды не отличаются высокой результативностью. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 1,95. 0