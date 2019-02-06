«Вест Бромвич» — «Брайтон». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 6 февраля 2019 года

В среду на стадионе «Хоторнс» состоится ответный поединок 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вест Бромвич» и «Брайтон». Начало матча в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Брайтон».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» активно рвется в Премьре-лигу. Сейчас команда находится в зоне плей-офф в Чемпионшипе. Однако в последнее время «мешки» играют не очень стабильно. В прошлых 6 играх было только 2 победы. Речь идет о матче Кубка Англии с «Уиганом» и выездной игре в чемпионате с «Болтоном».

Кроме этого, было две ничьи с «Норвичем» и «Брайтоном», а также поражения от «Блекберна» и «Мидлсбро».

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«Вест Бромвич» побеждал в 3 из 4 домашних кубковых матчей в этом сезоне. Возможно, что хозяева постараются продолжить эту традицию и обойти «Брайтон» в Кубке Англии.

С травмами только Мэттью Филлипс и Джеймс Моррисон. Они не смогут принять участие в поединке.

«Брайтон»

Пока что «Брайтон» не обеспечил себе прописку в АПЛ на следующий сезон. Команда находится ниже «экватора» турнирной таблицы. Дела сейчас у гостей идут не очень хорошо. Последняя победа была в начале января над «Борнмутом» в Кубке Англии.

После этого «курортники» дважды подряд уступили «Ливепулю» и «МЮ», проиграли «Фулхэму», ведя в счете 0:2, и сыграли вничью с «Уотфордом» дома в нулевую ничью.

На выезде «Брайтон» не может выиграть вторую встречу подряд. Однозначно «чайки» постараются прервать эту неприятную серию.

Что касается травмированных футболистов, то таковые имеются. В заявку точно не попадут Хосе Искердо и Бернардо.

Прогноз

С небольшим перевесом фаворитом в матче является «Брайтон» — 2,44 против 2,95. На ничью дается коэффициент 3,25.

Прошлый матч завершился со счетом 0:0. Чтобы довести дело до выхода в следующий раунд, гостям понадобится хотя бы один гол. В таком случае хозяевам придется забивать уже два мяча.

Таким образом, мы прогнозируем, что «чайки» пройдут в следующий раунд. На это дается коэффициент 1,76. 0