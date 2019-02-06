«Вильфранш» — «ПСЖ». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции 6 февраля 2019 года

В 1/8 финала Кубка Франции сойдутся команды «Вильфранш» и «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Вильфранш» — «ПСЖ».

«Вильфранш»

Эта команда является представителем третьего дивизиона, именуемого как Национальный чемпионат или Лига 3. В этом турнире «Вильфранш» занимает 13 место из 18 возможных.

В нынешнем сезоне хозяева мало побеждают — всего 4 выигрыша за 23 сыгранных матча с учетом Кубка Франции. В 6 последних поединках коллектив одержал одну победу. Это была встреча 1/16 финала Кубка Франции с командой «Ле Эрбье» (2:0). Перед этим соперник «парижан» 4 раза играл вничью и один раз уступал.

В Кубке «Вильфранш» начал свой путь со стадии 1/128 финала, в которой соперником стал клуб «Лимож», а выиграть удалось только после истечения дополнительного времени.

Все прогнозы на футбол

Далее попались такие малоизвестные команды как «Chamalieres» и «Gravelines». Первого оппонента «Вильфранш» обыграл в серии пенальти, а второго в основное время со счетом 2:0.

Примечательно, что в трех последних играх Кубка Франции хозяева не пропустили ни одного гола. Как бы там ни было, но «ПСЖ» обязательно эту статистику испортит.

«ПСЖ»

У «ПСЖ» наблюдаются некоторые проблемы, которые были ярко выражены в последнем поединке в Лиге 1 с «Лионом». Парижский клуб уступил со счетом 2:1 на выезде. Главной проблемой лидера высшего дивизиона стала игра в центре поля.

За 6 матчей у «ПСЖ» 4 победы и два поражения. Кроме «Лиона» столичную команду обидели футболисты «Генгама» в матче Кубка лиги (1:2). За это «красно-синие» наказали соперника в чемпионате Франции со счетом 9:0.

В 1/32 национального Кубка «ПСЖ» обыграл команду «Понтиви» со счетом 0:4, а затем гости разобрались со «Страсбуром» на домашней арене (2:0).

В игре не сможет принять участие Неймар, который выбыл из строя вследствие травмы лодыжки.

Прогноз

На победу «Вильфранш» дается коэффициент 28,0, а на победу «ПСЖ» — 1,06. Подобные цифры вряд ли нужно оспаривать, поскольку хозяева являются малоизвестным клубом, которому, вероятно, ничего не светит в игре с таким грозным соперником.

Мы полагаем, что «парижане» подымут себе настроение после поражения от «Лиона» и спокойно обыграют команду из третьей лиги. Прогноз — победа гостей с форой -3 за 1,82. 0